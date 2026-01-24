NIKO ANTIĆ (12) PREMINUO NAKON UJEDA AJKULE: Prijatelji su ga izvukli iz vode i odveli u bolnicu - nije mu bilo spasa
AUSTRALIJSKI dečak Niko Antić, star 12 godina, preminuo je u bolnici nakon što ga je ugrizla ajkula u sidnejskoj luci, saopštila je danas njegova porodica.
Ajkula je napala dečaka u nedelju dok je sa drugovima skakao sa stena u Voklizu, oko devet kilometara od centralne poslovne četvrti Sidneja, preneo je Rojters.
Prijatelji su ga izvukli iz vode i odveli u bolnicu sa teškim povredama obe noge.
Desetine plaža, uključujući i one u Sidneju, zatvorene su ove sedmice nakon četiri napada ajkula za dva dana.
U septembru je surfera ubila ajkula na plaži Long rif u Sidneju.
U Australiji se prosečno godišnje dešava 20 napada ajkula, od kojih su tri fatalna, prema podacima grupa za zaštitu prirode.
(Tanjug)
