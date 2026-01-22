PAO DOGOVOR SA TRAMPOM – GOTOVO JE! Zelenski objavio šok vest iz Davosa

PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da je postignut dogovor sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom o bezbednosnim garancijama koje bi trebalo da obezbede očuvanje mira u Ukrajini, nakon eventualnog prekida sukoba sa Rusijom.

FOTO: Tanjug/AP

Zelenski je ovu informaciju izneo novinarima na marginama Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, u Švajcarskoj, neposredno nakon sastanka sa američkim predsednikom.

– Bezbednosne garancije su spremne – izjavio je Zelenski, dodajući da pitanje teritorija na istoku Ukrajine ostaje otvoreno i da još nije rešeno, prenose agencije.

On je takođe najavio da će prvi trilateralni sastanak između Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Ukrajine biti održan sutra i prekosutra u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u glavnom gradu Abu Dabiju.

Govoreći o današnjem susretu sa Trampom u Davosu, Zelenski je ocenio da je sastanak bio pozitivan, iako je naglasio da dijalog nije jednostavan.

– Tokom svakog razgovora sa bilo kojim predsednikom, moja obaveza je da štitim interese svoje zemlje. Zbog toga dijalog nekada nije lak, ali današnji razgovor je bio pozitivan i to je, u ovom trenutku, dovoljno. Smatram da je to dobar odgovor – rekao je Zelenski, odgovarajući na pitanje kako su protekli pregovori sa američkim predsednikom, prenosi Ukrinform.

U obraćanju novinarima nakon svog govora na Svetskom ekonomskom forumu, Zelenski je istakao da su dokumenti koji se odnose na završetak rata gotovo u potpunosti pripremljeni, ali da je završna faza procesa najteža.

– Mislim da su naši timovi uradili veoma dobar posao. Sada smo u toj poslednjoj milji, a ona je uvek najteža – rekao je ukrajinski predsednik.

Zelenski je naglasio da je tokom sastanka sa Trampom posebno ukazao na potrebu za isporukama sistema protivvazdušne odbrane Ukrajini.

– Kako mi u Ukrajini kažemo: svi pamte samo poslednje reči. Zato su moje poslednje poruke predsedniku Trampu, koje sam ponovio nekoliko puta, bile: ne zaboravite na protivvazdušnu odbranu, ne zaboravite na sistem Patriot. To je izuzetno važno za nas tokom ove zime – istakao je Zelenski.

Kako je ukrajinski predsednik naveo u objavi na Fejsbuku, tokom sastanka sa Trampom razgovaralo se i o svakodnevnom radu timova uključenih u diplomatski proces.

– Razgovarali smo o radu timova i činjenici da gotovo svakodnevno postoje sastanci ili komunikacija. Dokumenti su sada još spremniji – napisao je Zelenski.

Podsetimo, u Davosu je ranije danas održan sastanak predsednika Ukrajine i predsednika Sjedinjenih Američkih Država, Volodimira Zelenskog i Donalda Trampa, koji je ocenjen kao jedan od ključnih susreta u aktuelnoj fazi diplomatskih napora za okončanje sukoba.

(Alo)

