ODBILA POLJUBAC: Muškarac pretio da će odseći glavu prolaznici

MUŠKARAC je proganjao stanovnicu mesta blizu Moskve dok je šetala psa.

Kako je žena otkrila na društvenim mrežama, nepoznati muškarac je uporno zahtevao poljubac.

Kada je ona odbila i zapretila da će pozvati policiju, on je zapretio da će joj odseći glavu.

Na kraju, žena je histerično pobegla sve do kuće, a muškarac ju je progonio. Nakon što je pozvala policiju, muškarac je nastavio da moli za poljubac, tvrdeći da je samac. Uhapšen je, piše REN TV.

(alo.rs)