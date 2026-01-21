Svet

ODBILA POLJUBAC: Muškarac pretio da će odseći glavu prolaznici

21. 01. 2026. u 18:40

MUŠKARAC je proganjao stanovnicu mesta blizu Moskve dok je šetala psa.

Foto: Depositphotos

Kako je žena otkrila na društvenim mrežama, nepoznati muškarac je uporno zahtevao poljubac.

Kada je ona odbila i zapretila da će pozvati policiju, on je zapretio da će joj odseći glavu.

Na kraju, žena je histerično pobegla sve do kuće, a muškarac ju je progonio. Nakon što je pozvala policiju, muškarac je nastavio da moli za poljubac, tvrdeći da je samac. Uhapšen je, piše REN TV.

