ODBILA POLJUBAC: Muškarac pretio da će odseći glavu prolaznici
MUŠKARAC je proganjao stanovnicu mesta blizu Moskve dok je šetala psa.
Kako je žena otkrila na društvenim mrežama, nepoznati muškarac je uporno zahtevao poljubac.
Kada je ona odbila i zapretila da će pozvati policiju, on je zapretio da će joj odseći glavu.
Na kraju, žena je histerično pobegla sve do kuće, a muškarac ju je progonio. Nakon što je pozvala policiju, muškarac je nastavio da moli za poljubac, tvrdeći da je samac. Uhapšen je, piše REN TV.
(alo.rs)
Preporučujemo
LAVROV PORUČIO MAKRONU: Ne treba da zaboravi Napoleona i Hitlera
20. 01. 2026. u 20:26
"RUSKI NEPRIJATELj BROJ JEDAN" Lavrov: Britanija ne treba više da se zove Velikom!
20. 01. 2026. u 17:28
NOVI DETALjI UBISTVA NOŽEM: Posle svađe u autobusu došlo do tuče i tragedije (VIDEO)
19. 01. 2026. u 19:30
IDEJA ZA „UBISTVO U ORIJENT EKSPRESU “ ROĐENA U SRBIJI: 50 godina od smrti Agate Kristi - "kraljice zločina"
KADA je Agata Kristi dvadesetih godina prošlog veka sela u legendarni Orijent ekspres, nije mogla ni da sluti da će joj upravo taj voz, njegovi putnici i predeli kroz koje je prolazio, podariti jednu od najslavnijih priča u istoriji književnosti.
21. 01. 2026. u 16:48
TRAMP SAOPŠTIO UDARNU VEST O GRENLANDU U DAVOSU
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp rekao je da neće koristiti silu protiv Grenlanda.
21. 01. 2026. u 15:13
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)