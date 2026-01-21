Svet

BRISEL RASPRAVLJA O ODGOVORU VAŠINGTONU: "Na raskrsnici smo"

В.Н.

21. 01. 2026. u 12:12

EVROPSKA unija će se braniti od svakog oblika prisile i štitiće međunarodni poredak zasnovan na pravilima i međunarodno pravo, rekao je predsednik Saveta EU Antonio Košta.

Foto: Profimedia

- Spremni smo da branimo sebe, naše države članice, naše građane, naše kompanije, od svakog oblika prisile. A Evropska unija ima moć i alate da to učini - rekao je Košta u govoru u Evropskom parlamentu, prenosi Rojters.

On je dodao da EU "ne može da prihvati da zakon najjačeg prevladava nad pravima najslabijeg".

- Jer međunarodna pravila nisu opciona. A savezi se ne mogu samo svesti na niz transakcija - dodao je Košta, prenosi Tanjug.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen u obraćanju u Evropskom parlamentu rekla je da Evropska unija mora da ubrza svoje napore ka nezavisnosti kako bi se odbranila u svetu koji se brzo menja. 

- Na raskrsnici smo. Evropa preferira dijalog i rešenja, ali smo potpuno spremni da delujemo, ako je potrebno, sa jedinstvom, hitnošću i odlučnošću - rekla je Fon der Lajenova u obraćanju u Evropskom parlamentu, prenosi Rojters.

Ona je ukazala da su "u ovom svetu sve većeg bezakonja Evropi potrebne sopstvene poluge moći".

- Znamo ih - snažna ekonomija, prosperitetno jedinstveno tržište i industrijska baza, snažan kapacitet za inovacije i tehnologiju, ujedinjena društva i pre svega stvarna sposobnost da se branimo - rekla je Fon der Lajenova.

Ona je istakla da je "važnije nego ikada" da se nastavi fokus na Ukrajinu, kao i da će Evropska unija sarađivati sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim partnerima na jačanju bezbednosti u arktičkom regionu.

Američki predsednik Donald Tramp je ranije zapretio uvođenjem carina od 10 odsto od 1. februara na robu iz Velike Britanije, Norveške i šest država EU uključenih u arktičke vojne vežbe na Grenlandu, koje bi se primenjivale dok se ne postigne dogovor o američkoj kupovini Grenlanda.

(RT Balkan)

