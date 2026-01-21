HAOS NA NEBU: Trampov avion krenuo za Davos - pa se vratio za Ameriku, evo šta se dogodilo

PREDSEDNIČKI avion na putu za Davos u Švajcarskoj, u kome se nalazio američki predsednik Donald Tramp, vratio se protekle noći u Merilend manje od sat vremena nakon poletanja, zbog "manjeg problema sa elektrikom", izjavila je danas portparol Bele kuće Kerolajn Livit.

Foto: Profimedia

Tramp je drugim avionom za Davos poleteo sat vremena kasnije, prenosi CBS.

Livit je novinarima u predsedničkom avionu rekla da je, nakon poletanja iz zajedničke baze Endruz, posada identifikovala "manji problem sa elektrikom" i, iz predostrožnosti, odlučila da se okrene i vrati u bazu.

Tramp se ukrcao u drugi avion

Avion se vratio u bazu u 23.07 sati po lokalnom vremenu, a Tramp se potom ukrcao u novi avion, koji je poleteo za Davos oko ponoći.

Novinari su rekli da su se svetla u novinarskoj kabini nakratko ugasila nakon poletanja.

Tramp će u Davosu učestvovati na Svetskom ekonomskom forumu, na kome bi trebalo da se obrati danas, ubrzo nakon sletanja.

Trenutno postoje dva modifikovana "boinga 747" koji služe kao predsednički avioni, a oba su u upotrebi od 1990. godine.

Trebalo je da budu zamenjeni 2024. godine modifikovanim "boingom 747", ali je završetak prvog aviona za zamenu odložen do 2027. godine, a drugog do 2028. godine, prema podacima Američkog ratnog vazduhoplovstva.

(Blic)

BONUS VIDEO - Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija