ODRŽAN SASTANAK RUSKE I AMERIČKE DELEGACIJE Vitkof: Veoma pozitivno
SPECIJALNI izaslanik ruskog predsednika Kiril Dmitrijev, specijalni izaslanik američkog lidera Stiven Vitkof i Džared Kušner, zet Donalda Trampa, sastali su se na marginama Svetskog ekonomskog foruma u Davosu kako bi razgovarali o rešavanju ukrajinske krize.
Razgovor je trajao više od dva sata.
Vitkof je razgovore sa Dmitrijevom ocenio kao veoma pozitivne, javlja reporter Sputnjika.
-Razgovori su bili veoma pozitivni, rekao je on posle sastanka.
(sputnikportal.rs)
