ODRŽAN SASTANAK RUSKE I AMERIČKE DELEGACIJE Vitkof: Veoma pozitivno

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Davosu da svet ide, kako je rekao, u ludom smeru, a da Srbija mora da sačuva mir i brzo rastuću ekonomiju, dodajući da se krenulo sa radom na stvaranju novog plana razvoja Srbije do 2035. godine i da bi taj plan trebalo da bude predstavljen do 1. marta.