ODRŽAN SASTANAK RUSKE I AMERIČKE DELEGACIJE Vitkof: Veoma pozitivno

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

20. 01. 2026. u 20:03

SPECIJALNI izaslanik ruskog predsednika Kiril Dmitrijev, specijalni izaslanik američkog lidera Stiven Vitkof i Džared Kušner, zet Donalda Trampa, sastali su se na marginama Svetskog ekonomskog foruma u Davosu kako bi razgovarali o rešavanju ukrajinske krize.

Foto Tanjug/AP/GIAN EHRENZELLER

Razgovor je trajao više od dva sata.

Vitkof je razgovore sa Dmitrijevom ocenio kao veoma pozitivne, javlja reporter Sputnjika.

-Razgovori su bili veoma pozitivni, rekao je on posle sastanka.

(sputnikportal.rs)

