NATO PUCA IZNUTRA Britanski mediji: Alijansa ograničava razmenu obaveštajnih podataka sa SAD zbog Grenlanda
POJEDINE članice NATO-a počele su da ograničavaju razmenu obaveštajnih podataka sa Sjedinjenim Američkim Državama, usled ozbiljnog narušavanja poverenja izazvanog planovima američkog predsednika Donalda Trampa u vezi sa mogućim preuzimanjem Grenlanda, saopštili su izvori unutar Alijanse za britanski "iPaper".
Prema njihovim navodima, zabrinutost među evropskim saveznicima raste zbog straha da bi poverljive informacije mogle da dospeju do Bele kuće i budu iskorišćene u političke ili bezbednosne svrhe.
Zbog toga se, kako se navodi, sve češće primenjuje selektivno deljenje obaveštajnih podataka, što predstavlja presedan u savremenim odnosima unutar NATO-a.
Izvori ocenjuju da su bezbednosni i obaveštajni odnosi između SAD i Velike Britanije na najnižem nivou još od pedesetih godina prošlog veka, čime je doveden u pitanje višedecenijski "specijalni odnos" Londona i Vašingtona.
Jedan visoki zvaničnik NATO-a naveo je da Trampove izjave i pretnje ozbiljno narušavaju poverenje između evropskih i američkih kolega, navodeći da je među osobljem prisutan oprez u komunikaciji i razmeni informacija.
Prema njegovim rečima, deo zaposlenih više ne razgovara otvoreno, upravo zbog bojazni da bi informacije mogle biti zloupotrebljene.
Britanski premijer Kir Starmer izjavio je da London namerava da nastavi obaveštajnu saradnju sa SAD, ali izvori iz bezbednosnih krugova upozoravaju da aktuelne političke tenzije već utiču na praktičnu razmenu informacija.
Stručnjaci ocenjuju da bi Velika Britanija, suočena sa slabljenjem poverenja u transatlantskim odnosima, mogla da bude primorana da dodatno ojača obaveštajnu i bezbednosnu saradnju sa evropskim saveznicima, podsećajući da se sličan nivo zategnutosti pamti još iz vremena Suecke krize 1956. godine.
Istovremeno, delegacije više evropskih zemalja boravile su u Nuku, glavnom gradu Grenlanda, gde se razmatra jačanje savezničkog vojnog prisustva, što se tumači kao pokušaj slanja političke poruke Vašingtonu.
Tramp je ranije zapretio uvođenjem novih carina članicama NATO-a koje bi se usprotivile njegovim planovima.
(Tanjug)
