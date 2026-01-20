OGLASIO SE PUTINOV SPECIJALAC Dmitrijev: "Hrabra Kaja (Kalas) želi da se EU bori i protiv Rusije i protiv SAD"
SPECIJALNI predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktne investicije (RDIF) Kiril Dmitrijev ocenio je danas da visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas želi da se Evropska unija upusti u borbu sa Rusijom i Sjedinjenim Američkim Državama.
- Hrabra Kaja želi da se EU bori i protiv Rusije i protiv SAD - napisao je Dmitrijev na engleskom jeziku na platformi Iks, komentarišući objavu Skaj njuza u kojoj se nalazi video govora šefice evropske diplomatije na saslušanju o Grenlandu i transatlantskim odnosima na sednici Evropskog parlamenta u Strazburu.
Kalas je istakla da EU ne namerava da "započne borbu" sa SAD oko Grenlanda, već da će braniti svoj stav i da ima set alata za to, prenosi TASS.
Kako je navela, direktne pretnje "neće naterati Dansku da se odrekne Grenlanda, ali će i SAD i Evropu učiniti siromašnijima".
Direktor Ruskog fonda za direktne investicije (RDIF) i specijalni predstavnik predsednika Rusije Vladimira Putina za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, stigao je danas u Davos, gde se održava Svetski ekonomski forum. Neimenovani izvori su za Rojters rekli da Dmitrijev planira da razgovara sa američkim zvaničnicima na marginama Svetskog ekonomskog foruma.
(Tanjug)
