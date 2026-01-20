Svet

OGLASIO SE PUTINOV SPECIJALAC Dmitrijev: "Hrabra Kaja (Kalas) želi da se EU bori i protiv Rusije i protiv SAD"

P. Đurđević

20. 01. 2026. u 17:03

SPECIJALNI predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktne investicije (RDIF) Kiril Dmitrijev ocenio je danas da visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas želi da se Evropska unija upusti u borbu sa Rusijom i Sjedinjenim Američkim Državama.

ОГЛАСИО СЕ ПУТИНОВ СПЕЦИЈАЛАЦ Дмитријев: Храбра Каја (Калас) жели да се ЕУ бори и против Русије и против САД

Foto: Profimedia

- Hrabra Kaja želi da se EU bori i protiv Rusije i protiv SAD - napisao je Dmitrijev na engleskom jeziku na platformi Iks, komentarišući objavu Skaj njuza u kojoj se nalazi video govora šefice evropske diplomatije na saslušanju o Grenlandu i transatlantskim odnosima na sednici Evropskog parlamenta u Strazburu.

Kalas je istakla da EU ne namerava da "započne borbu" sa SAD oko Grenlanda, već da će braniti svoj stav i da ima set alata za to, prenosi TASS.

Kako je navela, direktne pretnje "neće naterati Dansku da se odrekne Grenlanda, ali će i SAD i Evropu učiniti siromašnijima".

Direktor Ruskog fonda za direktne investicije (RDIF) i specijalni predstavnik predsednika Rusije Vladimira Putina za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, stigao je danas u Davos, gde se održava Svetski ekonomski forum. Neimenovani izvori su za Rojters rekli da Dmitrijev planira da razgovara sa američkim zvaničnicima na marginama Svetskog ekonomskog foruma.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKVA DRAMA! Rukometna reprezentacija Srbije ipak izbačena sa Evropskog prvenstva!

KAKVA DRAMA! Rukometna reprezentacija Srbije ipak izbačena sa Evropskog prvenstva!