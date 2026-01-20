Svet

POZIV RUSIMA NA G7: Pružena ruka Makrona

Emanuel Makron je pozvao predstavnike Rusije na G7 u Pariz.

ПОЗИВ РУСИМА НА Г7: Пружена рука Макрона

Foto: Printskrin

Američki predsednik Donald Tramp je danas na svojoj društvenoj mreži objavio snimke ekrana poruke koju mu je uputio Emanuel Makron u kome je francuski predsednik predložio organizovanje samita G7 u Parizu u četvrtak, posle završetka foruma u Davosu, a na koji bi bila pozvana i Rusija.

Makronov kabinet je potvrdio autentičnost poruke.

Makron je istakao da bi, „na marginama“ tog sastanka, mogao da pozove i „Ruse“, što bi predstavljalo presedan posle gotovo četiri godine rata u Ukrajini.

Kremlj je ubrzo saopštio da nije primio nikakav poziv.

- Važno je da se razgovori nastave - pojasnio je kasnije tokom dana Makron u Davosu i rekao da se poziv odnosi na ruske pregovarače, a ne na predsednika. 

