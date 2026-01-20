AMERIČKI LOVCI F-15 NAD ALEPOM: Povlačenje Kurda, povratak Damaska i borba za naftu

AMERIČKI borbeni avioni F-15 primećeni su kako lete na malim visinama iznad istočnog Alepa, u trenutku kada su sirijske vladine snage započele ulazak u gradove Deir Hafer i Maskana, nakon povlačenja jedinica Sirijskih demokratskih snaga.

Tajming letova nije bio slučajan. Prisustvo američkih lovaca poklopilo se sa osetljivom fazom preraspodele kontrole na severu Sirije, gde se teren menja iz sata u sat, a stari aranžmani ulaze u završnu fazu.

Letovi su zabeleženi upravo dok su jedinice sirijske vojske ulazile na teritorije istočno od Alepa, što označava novu etapu nakon zapadno sponzorisanog dogovora između Damaska i Sirijskih demokratskih snaga. Sirijske trupe su se kretale ka Deir Haferu, gradu udaljenom oko 50 kilometara jugoistočno od Alepa, neposredno pošto su kurdske snage započele povlačenje iz tog sektora.

Ovaj razvoj događaja usledio je nakon zvaničnog saopštenja Sirijskih demokratskih snaga da će svoje jedinice premestiti istočno od reke Eufrat. Odluka je doneta nakon razgovora sa američkim zvaničnicima i političkih poteza privremenog sirijskog predsednika Ahmeda el Šare (teroriste Džolanija), koji je pokušao da smiri tenzije obećanjem da će kurdski jezik biti priznat kao nacionalni. Povlačenje SDF-a predstavlja prvi konkretan korak u pokušaju integracije kurdskih vojnih i civilnih struktura u državne institucije Sirije.

Sirijska vojska je u saopštenju za državnu agenciju Sana potvrdila da su njene snage počele ulazak u područja zapadno od Eufrata i proglasila „punu vojnu kontrolu“ nad Deir Haferom. Istovremeno je upućen poziv civilima da se ne vraćaju u to područje dok se ne završe operacije obezbeđivanja i razminiranja, jer su ostaci mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava i dalje prisutni.

Prisustvo američkih F-15 iznad regiona tokom kretanja sirijskih kopnenih snaga šalje jasnu poruku o kontinuiranoj uključenosti SAD u severnoj Siriji. Iako američka vojska nije objavila zvanično saopštenje o konkretnim letovima, američki avioni redovno deluju u sirijskom vazdušnom prostoru u okviru misija koje obuhvataju nadzor kretanja snaga, odvraćanje eskalacije i zaštitu američkog osoblja i partnerskih formacija.

F-15 su jedna od ključnih platformi američkog ratnog vazduhoplovstva za obezbeđivanje vazdušne nadmoći. Letovi na malim visinama u ovakvim okolnostima obično se povezuju sa vidljivim odvraćanjem, taktičkim izviđanjem i pažljivim praćenjem dešavanja na terenu, naročito u zonama gde se linije kontrole pomeraju.

Povlačenje SDF-a dolazi nakon nedelje smrtonosnih sukoba između kurdskih snaga i jedinica povezanih sa sirijskom vladom, što je navelo Vašington da pozove obe strane na uzdržanost. Sjedinjene Države su insistirale na izbegavanju direktne konfrontacije dok se pregovori o budućem statusu područja pod kontrolom Kurda nastavljaju, ali američko vazdušno prisustvo pokazuje da SAD ne napuštaju teren, već ga nadgledaju iz vazduha.

Deir Hafer i Maskana imaju poseban strateški značaj jer se nalaze duž ključnih saobraćajnih pravaca koji povezuju Alep sa centralnom i istočnom Sirijom. Ulazak sirijske vojske u ove gradove omogućava Damasku da ponovo uspostavi kontrolu nad važnim komunikacionim i logističkim linijama, istovremeno smanjujući prostor pod upravom Sirijskih demokratskih snaga zapadno od Eufrata.

Istovremeno, situacija se dodatno komplikuje u provinciji Raka. Kurdske vlasti su uvele potpuni policijski čas, proglašavajući oblast praktično „zonom zabranjenog pristupa“. Odluka je doneta pod pretnjom napredovanja snaga Damaska, koje su upozorile na mogućnost bombardovanja vojnih ciljeva u toj oblasti. Sirijska državna televizija je objavila da su vladine snage preuzele kontrolu nad 34 grada i sela koje su SDF prethodno napustile.

Sirijska vojska je pozvala civile da napuste vojne objekte u provinciji Raka, podsećajući da je taj grad nekada bio neformalna prestonica Islamske države, pre nego što su ga kurdske snage zauzele uz podršku međunarodne koalicije predvođene SAD. Uprkos sporazumu o povlačenju bez prolivanja krvi, Sirijske demokratske snage su prijavile oružane sukobe sa vladinim snagama u oblasti Tabke, tvrdeći da to područje nije bilo obuhvaćeno dogovorom i optužujući Damask za kršenje sporazuma.

Vođa SDF-a Mazlum Abdi saopštio je da je povlačenje iz demarkirane zone između Deir Hafera i Eufrata doneto kako bi se izbeglo krvoproliće usled dolaska sirijskih pojačanja. Ipak, sukobi u Tabki ukazuju da je primirje krhko i da politički proces još nije stabilizovan.

Pored teritorijalne kontrole, u središtu sukoba nalazi se i energetsko pitanje. Sirijska vojska je objavila da je preuzela kontrolu nad naftnim poljima Sufjan i Tavara, nakon povlačenja kurdskih snaga. Ipak, najveća i najznačajnija nalazišta ostaju pod kontrolom SDF-a dalje na istoku, u provinciji Deir ez-Zor. Damask je jasno poručio da upravljanje tim resursima mora biti vraćeno centralnoj vlasti, što nagoveštava novu rundu političkih i potencijalno vojnih tenzija oko „crnog zlata“.

Američki F-15 iznad Alepa zato nisu samo vazdušna patrola. Oni su simbol prelazne faze u kojoj se stari poredak raspada, novi još nije učvršćen, a ključni akteri ostaju na oprezu.

Sirija ulazi u novu etapu, u kojoj se granice kontrole pomeraju na zemlji, dok se iz vazduha pažljivo nadgleda ko, gde i pod kojim uslovima preuzima inicijativu.

