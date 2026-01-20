"GRENLAND NIJE PRIRODNI DEO DANSKE" Lavrov: Nema dokaza za tvrdnje da Rusija ili Kina planiraju aneksiju
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da ne postoje dokazi da Rusija ili Kina planiraju aneksiju Grenlanda za koji tvrdi da nije prirodni deo teritorije Danske.
- Kada se opravdava ono što se dešava oko Grenlanda pričom da će ga u suprotnom Rusija ili Kina zauzeti - nema dokaza koji to potkrepljuju. Ekonomisti i polikolozi na Zapadu to već opovrgavaju - rekao je Lavrov na konferenciji za novinare na kojoj je sumirao diplomatske aktivnosti Rusije u 2025. godini, prenela je RIA Novosti.
Lavrov je dodao da će Rusija da nastavi dijalog sa svojim partnerima "na principima ravnopravnosti, uzajamnog poštovanja i traženja ravnoteže interesa", dok Zapad može da vodi razgovore "po svojim pravilima", ako to smatra svojim pravom.
On je istakao i da je politika američkog predsednika Donalda Trampa, u kojoj on sam postavlja pravila ponašanja na svetskoj sceni, "potez koji je šokirao Evropu".
- Danas je u svetu igra 'ko je jači, taj je u pravu - naveo je Lavrov.
Upoređujući strateški značaj teritorija, Lavrov je rekao da "Krim nije ništa manje važan po bezbednost Rusije nego što je Grenland za Sjedinjene Američke Države".
Lavrov je ocenio da Grenland nije prirodni deo Danske, već je tu u pitanju "kolonijalno osvajanje".
- Ali u principu, Grenland nije prirodni deo Danske, zar ne? Nije bio prirodni deo Norveške, niti je bio prirodni deo Danske. To je bilo kolonijalno osvajanje. Da li su se stanovnici tamo sada navikli na to i da li im je udobno, to je druga stvar - rekao je Lavrov.
Grenland je autonomni deo Kraljevine Danske, ali američki predsednik je više puta rekao da smatra da bi ostrvo trebalo da postane deo SAD.
