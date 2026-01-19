FICO PRENEO MERCU: Šaljem pismo Ursuli, posla ću ga svim šefovima vlada i država EU

SLOVAČKI premijer Robert Fico preneo je nemačkom kancelaru Fridrihu Mercu da će u utorak poslati otvoreno pismo predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen i dostaviti ga svim premijerima i šefovima zemalja članica EU, saopštila je danas služba za komunikacije slovačke vlade.

Foto: Profimedia

Prema rečima slovačkog premijera, svetski lideri ne shvataju EU sasvim ozbiljno, što se može pripisati „besmislenim klimatskim ciljevima i samoubilačkoj migracionoj politici“, prenela je agencija Tasr.

-Predložio sam nekoliko rešenja saveznom kancelaru Mercu i nadam se da će uskoro posetiti Slovačku, kao što je obećao. Imamo o mnogo čemu da razgovaramo, rekao je Fico nakon telefonskog razgovora sa nemačkim zvaničnikom.

On je dodao da nekoliko stotina nemačkih kompanija posluje u Slovačkoj, kao i da je slovačka ekonomija posebno zavisna od nemačkog ekonomskog razvoja zbog ogromne koncentracije proizvodnje automobila.

Fico je rekao da je sa Mercom razgovarao i o trenutnoj “ozbiljnoj međunarodnoj situaciji“, dodajući da je tema prvenstveno bio razgovor koji je u subotu imao sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i američkim državnim sekretarom Markom Rubiom, u Trampovoj rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi.

-Američki predsednik očigledno sledi nacionalne interese SAD. Da je EU delovala na ovaj način, bili bismo u potpuno drugačijoj poziciji nego što smo sada, rekao je slovački premijer, napominjući da svetski lideri ne shvataju Evropsku uniju sasvim ozbiljno.

Tokom sastanka na Floridi, Fico i Tramp su se dotakli nekoliko tema, uključujući rat u Ukrajini, Evropsku uniju i međusobne bilateralne odnose, navodi se u saopštenju koje je objavila pres služba slovačke vlade.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"