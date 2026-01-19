FICO PRENEO MERCU: Šaljem pismo Ursuli, posla ću ga svim šefovima vlada i država EU
SLOVAČKI premijer Robert Fico preneo je nemačkom kancelaru Fridrihu Mercu da će u utorak poslati otvoreno pismo predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen i dostaviti ga svim premijerima i šefovima zemalja članica EU, saopštila je danas služba za komunikacije slovačke vlade.
Prema rečima slovačkog premijera, svetski lideri ne shvataju EU sasvim ozbiljno, što se može pripisati „besmislenim klimatskim ciljevima i samoubilačkoj migracionoj politici“, prenela je agencija Tasr.
-Predložio sam nekoliko rešenja saveznom kancelaru Mercu i nadam se da će uskoro posetiti Slovačku, kao što je obećao. Imamo o mnogo čemu da razgovaramo, rekao je Fico nakon telefonskog razgovora sa nemačkim zvaničnikom.
On je dodao da nekoliko stotina nemačkih kompanija posluje u Slovačkoj, kao i da je slovačka ekonomija posebno zavisna od nemačkog ekonomskog razvoja zbog ogromne koncentracije proizvodnje automobila.
Fico je rekao da je sa Mercom razgovarao i o trenutnoj “ozbiljnoj međunarodnoj situaciji“, dodajući da je tema prvenstveno bio razgovor koji je u subotu imao sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i američkim državnim sekretarom Markom Rubiom, u Trampovoj rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi.
-Američki predsednik očigledno sledi nacionalne interese SAD. Da je EU delovala na ovaj način, bili bismo u potpuno drugačijoj poziciji nego što smo sada, rekao je slovački premijer, napominjući da svetski lideri ne shvataju Evropsku uniju sasvim ozbiljno.
Tokom sastanka na Floridi, Fico i Tramp su se dotakli nekoliko tema, uključujući rat u Ukrajini, Evropsku uniju i međusobne bilateralne odnose, navodi se u saopštenju koje je objavila pres služba slovačke vlade.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"
Preporučujemo
BRISELSKE TRAČARE: Tajna grupa za dopisivanje evropskih lidera, zna se koga ogovaraju
19. 01. 2026. u 22:50
MINISTAR FINANSIJA SAD: Odgovor Evrope na američke carine bio bi nerazuman
19. 01. 2026. u 20:45
AMERIČKO OBJAŠNjENjE Vojna sila jedina preostala: Zašto svet bira Kinu umesto SAD?
19. 01. 2026. u 19:45
PUTINOV SAVETNIK "BOCKA" EU: Evropo, da li ti sada nedostaje "Severni tok"?
19. 01. 2026. u 17:37
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)