GVATEMALA UVELA VANREDNO STANJE NAKON NASILJA U ZATVORIMA Arevalo: "Ne pregovaramo ni sa teroristima ni sa organizovanim kriminalom"
PREDSEDNIK Gvatemale Bernardo Arevalo proglasio je danas vanredno stanje u trajanju od 30 dana nakon vikenda obeleženog talasom nasilja i nereda u zatvorima, tokom kojeg su članovi bandi u tri zatvora uzeli desetine talaca i ubili najmanje sedam policajaca u glavnom gradu, saopštile su vlasti.
Predsednik Gvatemale je naveo da su svi taoci oslobođeni i proglasio je trodnevnu državnu žalost zbog ubistava tokom napada.
Arevalo je, prenosi Al Džazira, izdao naredbu o vanrednom stanju u trajanju od 30 dana, kojom se ograničavaju pojedine građanske slobode i omogućava bezbednosnim snagama da hapse ili ispituju osobe bez prethodnog odobrenja suda.
Odluka stupa na snagu odmah, ali mora da je potvrdi parlament Gvatemale.
- Ova ubistva izvršena su sa ciljem da se zastraše snage bezbednosti i stanovništvo, kako bismo odustali od borbe protiv bandi i njihovog režima terora. U tome neće uspeti - rekao je Arevalo u obraćanju naciji.
Ministar odbrane Gvatemale Henri Saens izjavio je da će vojska "ostati na ulicama" Gvatemale kako bi nastavila obračun sa kriminalnim bandama.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Gvatemale saopštilo je da je pobuna zatvorenika direktna posledica odluke uprave zatvora da oduzme privilegije pojedinim zatvorenim vođama bandi.
"U Gvatemali ne pregovaramo ni sa teroristima ni sa organizovanim kriminalom. Takođe, ne dozvoljavamo grupama koje su sejale strah da nameću svoje uslove", navedeno je u saopštenju.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
LATINOAMERIČKE ZEMLjE I ŠPANIJA: Zabrinute zbog pokušaja prisvajanja resursa Venecuele
04. 01. 2026. u 21:11
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)