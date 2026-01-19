Svet

GVATEMALA UVELA VANREDNO STANJE NAKON NASILJA U ZATVORIMA Arevalo: "Ne pregovaramo ni sa teroristima ni sa organizovanim kriminalom"

P. Đurđević

19. 01. 2026. u 17:27

PREDSEDNIK Gvatemale Bernardo Arevalo proglasio je danas vanredno stanje u trajanju od 30 dana nakon vikenda obeleženog talasom nasilja i nereda u zatvorima, tokom kojeg su članovi bandi u tri zatvora uzeli desetine talaca i ubili najmanje sedam policajaca u glavnom gradu, saopštile su vlasti.

ГВАТЕМАЛА УВЕЛА ВАНРЕДНО СТАЊЕ НАКОН НАСИЉА У ЗАТВОРИМА Аревало: Не преговарамо ни са терористима ни са организованим криминалом

Foto: Profimedia

Predsednik Gvatemale je naveo da su svi taoci oslobođeni i proglasio je trodnevnu državnu žalost zbog ubistava tokom napada.

Foto: Profimedia

Arevalo je, prenosi Al Džazira, izdao naredbu o vanrednom stanju u trajanju od 30 dana, kojom se ograničavaju pojedine građanske slobode i omogućava bezbednosnim snagama da hapse ili ispituju osobe bez prethodnog odobrenja suda.

Odluka stupa na snagu odmah, ali mora da je potvrdi parlament Gvatemale.

Foto: Profimedia

- Ova ubistva izvršena su sa ciljem da se zastraše snage bezbednosti i stanovništvo, kako bismo odustali od borbe protiv bandi i njihovog režima terora. U tome neće uspeti - rekao je Arevalo u obraćanju naciji.

Ministar odbrane Gvatemale Henri Saens izjavio je da će vojska "ostati na ulicama" Gvatemale kako bi nastavila obračun sa kriminalnim bandama.

Foto: Profimedia

Ministarstvo unutrašnjih poslova Gvatemale saopštilo je da je pobuna zatvorenika direktna posledica odluke uprave zatvora da oduzme privilegije pojedinim zatvorenim vođama bandi.

Foto: Profimedia

"U Gvatemali ne pregovaramo ni sa teroristima ni sa organizovanim kriminalom. Takođe, ne dozvoljavamo grupama koje su sejale strah da nameću svoje uslove", navedeno je u saopštenju.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ŠVERCOVAO ORUŽJE: Uhapšen zbog posedovanja automatske puške i municije
Svet

0 0

ŠVERCOVAO ORUŽJE: Uhapšen zbog posedovanja automatske puške i municije

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije i Policijske uprave Sremska Mitrovica, uhapsili su B. K. (57) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, pošto je kod njega pronađena automatska puška sa dva okvira municije.

19. 01. 2026. u 22:29

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!

RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!