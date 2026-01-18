Svet

POGLEDAJTE KAKO NEMCI NAPUŠTAJU GRENLAND: Nakon Trampove pretnje, pripadnici Bundesvera odmah seli u avion (FOTO)

18. 01. 2026. u 17:12

"JOŠ juče nije bilo jasno koliko će dugo ostati", rekao je Moric Miler, jedan od novinara koji prati slučaj.

ПОГЛЕДАЈТЕ КАКО НЕМЦИ НАПУШТАЈУ ГРЕНЛАНД: Након Трампове претње, припадници Бундесвера одмах сели у авион (ФОТО)

Foto: Printskrin Iks/@GlobeWarReport

Nemački izviđački tim napustio je Grenland.

O tome piše više nemačkih medija, uključujući Bild i Der Spiegel, a informaciju je za novinsku agenciju DPA potvrdio i portparol nemačkog ministarstva odbrane.

Prema Bildu, koji je prvi objavio vest, vojnici su tek jutros obavešteni o iznenadnom odlasku.

- Još juče nije bilo jasno koliko će dugo ostati - rekao je Moric Miler, jedan od novinara koji prati slučaj.

U sredu su brojni saveznici iz NATO objavili da šalju vojnike na Grenland. Cilj je bio učestvovanje u vojnoj vežbi pod danskim vođstvom, koja je trebalo da traje duži period.

Tada je najavljeno da će Nemačka poslati takozvani izviđački tim od 13 pripadnika.

(Index)

