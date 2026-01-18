POGLEDAJTE KAKO NEMCI NAPUŠTAJU GRENLAND: Nakon Trampove pretnje, pripadnici Bundesvera odmah seli u avion (FOTO)
"JOŠ juče nije bilo jasno koliko će dugo ostati", rekao je Moric Miler, jedan od novinara koji prati slučaj.
Nemački izviđački tim napustio je Grenland.
O tome piše više nemačkih medija, uključujući Bild i Der Spiegel, a informaciju je za novinsku agenciju DPA potvrdio i portparol nemačkog ministarstva odbrane.
Prema Bildu, koji je prvi objavio vest, vojnici su tek jutros obavešteni o iznenadnom odlasku.
- Još juče nije bilo jasno koliko će dugo ostati - rekao je Moric Miler, jedan od novinara koji prati slučaj.
U sredu su brojni saveznici iz NATO objavili da šalju vojnike na Grenland. Cilj je bio učestvovanje u vojnoj vežbi pod danskim vođstvom, koja je trebalo da traje duži period.
Tada je najavljeno da će Nemačka poslati takozvani izviđački tim od 13 pripadnika.
