SANČEZ TVDI DA BI INVAZIJA SAD NA GRENLAND UČINILA PUTINA NAJSREĆNIJIM ČOVEKOM NA SVETU: Evo zašto zako misli

ŠPANSKI premijer Pedro Sančez izjavio je danas da bi američka invazija na Grenland učinila ruskog predsednika Vladimira Putina "najsrećnijim čovekom na svetu".

Foto: Profimedia

- Ako se fokusiramo na Grenland, moram reći da bi američka invazija na tu teritoriju učinila Vladimira Putina najsrećnijim čovekom na svetu. Zašto? Zato što bi legitimizovala njegov pokušaj invazije na Ukrajinu - rekao je Sančez u intervjuu za list "Vangardija", prenosi Rojters.

Sančez je ocenio da bi svaka vojna akcija Sjedinjenih Američkih Država protiv ostrva koje je danska autonomna teritorija naštetila NATO-u i legitimizovala invaziju Rusije na Ukrajinu.

- Ako bi Sjedinjene Države upotrebile silu, to bi bila smrtna presuda za NATO. Putin bi bio dvostruko srećan - zaključio je Sančez.

Američki predsednik Donald Tramp je više puta izjavio da se neće zadovoljiti ničim manje od vlasništva nad Grenlandom, dok su lideri i Danske i Grenlanda na to odgovorili da ostrvo nije na prodaju i da ne žele da bude deo SAD.

(Tanjug)

