Svet

SANČEZ TVDI DA BI INVAZIJA SAD NA GRENLAND UČINILA PUTINA NAJSREĆNIJIM ČOVEKOM NA SVETU: Evo zašto zako misli

P. Đurđević

18. 01. 2026. u 09:41

ŠPANSKI premijer Pedro Sančez izjavio je danas da bi američka invazija na Grenland učinila ruskog predsednika Vladimira Putina "najsrećnijim čovekom na svetu".

САНЧЕЗ ТВДИ ДА БИ ИНВАЗИЈА САД НА ГРЕНЛАНД УЧИНИЛА ПУТИНА НАЈСРЕЋНИЈИМ ЧОВЕКОМ НА СВЕТУ: Ево зашто зако мисли

Foto: Profimedia

- Ako se fokusiramo na Grenland, moram reći da bi američka invazija na tu teritoriju učinila Vladimira Putina najsrećnijim čovekom na svetu. Zašto? Zato što bi legitimizovala njegov pokušaj invazije na Ukrajinu - rekao je Sančez u intervjuu za list "Vangardija", prenosi Rojters.

Sančez je ocenio da bi svaka vojna akcija Sjedinjenih Američkih Država protiv ostrva koje je danska autonomna teritorija naštetila NATO-u i legitimizovala invaziju Rusije na Ukrajinu.

- Ako bi Sjedinjene Države upotrebile silu, to bi bila smrtna presuda za NATO. Putin bi bio dvostruko srećan - zaključio je Sančez.

Američki predsednik Donald Tramp je više puta izjavio da se neće zadovoljiti ničim manje od vlasništva nad Grenlandom, dok su lideri i Danske i Grenlanda na to odgovorili da ostrvo nije na prodaju i da ne žele da bude deo SAD.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

UZNEMIRENI SMO, LJUDI SE PLAŠE Ispovesti ljudi sa Grenlanda: Kolonija smo pod Danskom, ovo bi bio prelazak pod novog gospodara
Svet

0 0

"UZNEMIRENI SMO, LjUDI SE PLAŠE" Ispovesti ljudi sa Grenlanda: "Kolonija smo pod Danskom, ovo bi bio prelazak pod novog gospodara"

KADA je američki predsednik Donald Tramp prvi put izjavio da namerava da uzme Grenland, ljudi koji žive na najvećem ostrvu na svetu su se smejali ili su ga ignorisali. Nekoliko godina kasnije, strah je zamenio smeh, posebno kada su Tramp i njegovi saradnici saopštili da se aktivno razmatra ponuda za kupovinu teritorije koja vekovima pripada Danskoj, pa čak i da, ako je potrebno, ostrvo preuzmu silom.

18. 01. 2026. u 07:34

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PROKLETI KLOVN JE VEĆ PRODAO UKRAJINU AMERICI Medvedčuk: Preostalo nam je samo da se rešimo narko-firera

"PROKLETI KLOVN JE VEĆ PRODAO UKRAJINU AMERICI" Medvedčuk: Preostalo nam je samo da se rešimo narko-firera