(UZNEMIRUJUĆI FOTO) Troje dece poginulo u požaru

Novosti online

17. 01. 2026. u 17:30

TROJE dece je poginulo u požaru u Jakutiji.

(УЗНЕМИРУЈУЋИ ФОТО) Троје деце погинуло у пожару

Foto: Unsplash

Plamen je zahvatio njihovu drvenu kuću u Namskom okrugu. Troje dece - rođeno 2013, 2015. i 2016. godine - je poginulo.

Tužilaštvo istražuje uzrok požara i pokrenut je krivični postupak.

