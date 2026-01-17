(UZNEMIRUJUĆI FOTO) Troje dece poginulo u požaru
TROJE dece je poginulo u požaru u Jakutiji.
Plamen je zahvatio njihovu drvenu kuću u Namskom okrugu. Troje dece - rođeno 2013, 2015. i 2016. godine - je poginulo.
Tužilaštvo istražuje uzrok požara i pokrenut je krivični postupak.
