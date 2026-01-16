EVO KO JE UBEDIO TRAMPA DA NE NAPADNE IRAN: Predsednik Sjedinjenih Država sve otkrio

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je ''ubedio samog sebe'' da ne preduzima vojne operacije protiv Irana, delom zato što je Teheran najavio da neće vršiti egzekucije uhapšenih demonstranata.

- Niko me nije ubedio, ubedio sam samog sebe - rekao je Tramp, prenosi Si-en-en.

Kako je rekao, na razmišljanje da odustane od vojnih intervencija navela ga je vest da Iran neće vršiti egzekucije uhapšenih demonstranata.

- Planirali su da juče obese 800 ljudi, i veoma poštujem činjenicu što su to otkazali - rekao je Tramp.

Tramp je u sredu razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom o iranskoj krizi, a izraelski premijer je navodno zamolio Trampa da obustavi vojnu akciju protiv Irana kako bi Izraelu dao više vremena da se pripremi za potencijalnu iransku odmazdu.

Izraelski izvor je rekao da, pored zabrinutosti zbog odmazde, trenutni američki plan uključuje udare na mete bezbednosnih snaga u Iranu, ali ga Izrael ne smatra dovoljno snažnim da značajno destabilizuje režim. Američki zvaničnici kažu da je vojna akcija i dalje na stolu ako Iran nastavi sa ubijanjem demonstranata.

Izraelski zvaničnici smatraju da bi, uprkos odlaganju, američki vojni udar mogao da se dogodi u narednim danima. Izraelska vlada je zabrinuta da će Iranci iskoristiti takve pregovore da kupe vreme i ublaže pritisak SAD.

