U TOKU HITAN SASTANAK U JELISEJSKOJ PALATI: Predsedava Emanuel Makron
U JELISEJSKOJ palati u toku je hitan sastanak Saveta za odbranu, kojim predsedava francuski predsednik Emanuel Makron, na kome se razgovara o situaciji na Grenlandu i u Iranu, prenosi Figaro.
Savet za odbranu okuplja nadležne ministre i vojne zapovednike a održava se u trenutku kada je američki predsednik Donald Tramp najavio mogućnost udara na Iran, i nakon sastanka između danskih i američkih vlasti o Grenlandu koji je, prema oceni danskog ministra spoljnih poslova Larsa Lokea Rasmunsena, završen "fundamentalnim neslaganjem".
Nakon sastanka Saveta za odbranu, Makron bi trebalo da poseti vazduhoplovnu bazu Istr, na jugu Francuske, kako bi uputio novogodišnje čestitke oružanim snagama.
Ambasador za polarna i okeanska pitanja Olivije Poavr d'Arvor izjavio je za Fransinfo da je "oko 15" francuskih vojnika, "specijalista za visoke planine" već raspoređeno u gradu Nuk, na Grenlandu.
Francusko vojno prisustvo na Grenladu deo je evropske vojne misije "Arktička izdržljivost", koju je pokrenulo nekoliko zemalja NATO-a, među kojima su Švedska, Nemačka i Norveška.
(Tanjug)
