"RECITE DANSKOJ..." Udarna poruka Trampa NATO-u samo nekoliko sati pred sastanak o Grenlandu!

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp uputio je poruku oko Grenlanda na svojoj društvenoj mreži Truth Social, samo nekoliko sati pre zakazanog sastanka državnog sekretara SAD Marka Rubija i američkog potpredsednika Džeja Di Vensa sa ministrom spoljnih poslova Danske Larsom Lekeom Rasmusenom i šeficom diplomatije Grenlanda Vivijan Mocfeldt u Beloj kući.

Foto: Tanjug/AP/Profimedia

- NATO: Recite Danskoj da ih odmah izvuče odavde, SADA! Dve pseće zaprege to neće rešiti! Samo Sjedinjene Američke Države mogu!!! Danska obaveštajna služba je prošle godine upozorila na ruske i kineske vojne ciljeve u odnosu na Grenland i Arktik - napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth social.

Tramp je uz komentar podelio članak u kome se navodi da je Danska obaveštajna služba prošle godine upozorila na ruske i kineske vojne ciljeve i pretenzije prema Grenlandu i Arktiku.

- Dok danski lideri umanjuju pretnju koju po Grenland predstavljaju Rusija i Kina usred otvorene želje predsednika Donalda Trampa da stekne zaleđeno ostrvo, Danska obaveštajna služba za odbranu (DDIS) nedavno je objavila procenu u kojoj otvoreno upozorava na ruske i kineske vojne ambicije prema i širenje oko Grenlanda i Arktika - navodi se u članku.

Objava pred sastanak o Grenlandu

Trampova izjava je odjeknula samo nekoliko sati pre sastanka državnog sekretara SAD Marka Rubija i američkog potpredsednika Džeja Di Vensa sa ministrom spoljnih poslova Danske Larsom Lekeom Rasmusenom i šeficom diplomatije Grenlanda Vivijan Mocfeldt u Beloj kući, na kojem je trebalo da se razgovara o sudbini ove autonomne teritorije.

Grenland je u sastavu Kraljevine Danske. Međutim, Tramp je više puta ponavljao da ostrvo treba da postane deo Sjedinjenih Država, pozivajući se na njegov strateški značaj za nacionalnu bezbednost.

Američki lider je odbijao da obeća da neće upotrebiti vojnu silu kako bi uspostavio kontrolu nad Grenlandom, kao i da nedvosmisleno odgovori na pitanje šta mu je važnije: ostrvo ili očuvanje NATO-a.

Vlasti Danske i Grenlanda upozorile su Ameriku da ne pokušava da zauzme ostrvo, naglasivši da očekuju poštovanje njihovog teritorijalnog integriteta. Zemlje članice EU su u januaru razmatrale moguću reakciju u slučaju da američke pretnje u vezi sa Grenlandom postanu realne.

Ostrvo je do 1953. godine bilo kolonija Danske. I dalje je deo kraljevstva, ali je 2009. godine dobilo autonomiju sa mogućnošću samoupravljanja i samostalnog određivanja unutrašnje politike.