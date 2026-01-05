PREMIJER GRENLANDA: Želimo da ojačamo veze sa SAD, građani ne treba da se plaše preuzimanja
GRENLAND želi da ojača veze sa Sjedinjenim Američkim Državama i njegovi građani ne bi trebalo da se plaše neposrednog američkog preuzimanja, izjavio je danas premijer te danske autonomne teritorije Jens Frederik Nilsen.
-Nismo u situaciji da mislimo da bi se preuzimanje zemlje moglo dogoditi preko noći. Ne možete porediti Grenland sa Venecuelom. Mi smo demokratska zemlja, rekao je Nilsen na konferenciji za novinare u Nuku, glavnom gradu Grenlanda, povodom interesovanja američkog predsednika Donalda Trampa za to arktičko ostrvo, prenosi Rojters.
Tramp, koji je rekao da SAD preuzimaju privremenu kontrolu nad Venecuelom, koja proizvodi naftu, više puta je ponovio da želi da SAD preuzmu Grenland, zbog njegovog strateškog značaja.
Obraćajući se novinarima u predsedničkom avionu, Tramp je ranije danas rekao da će se vratiti na tu temu za nekoliko nedelja.
Danska premijerka Mete Frederiksen je povodom Trampovih komentara rekla za javni danski emiter DR, da "nažalost, misli da američkog predsednika treba shvatiti ozbiljno kada kaže da želi Grenland".
"Jasno sam stavila do znanja gde je stav Kraljevine Danske, a Grenland je više puta rekao da ne želi da bude deo Sjedinjenih Država", kazala je Frederiksen.
Grenland, najveće ostrvo na svetu sa populacijom od 57.000 ljudi, nije nezavisni član NATO-a, ali je obuhvaćen članstvom Danske u zapadnom vojnom savezu, čiji je član i SAD.
Tramp je prošlog meseca imenovao guvernera Luizijane Džefa Lendrija za specijalnog izaslanika za Grenland, a Lendri je javno izrazio podršku uključivanju Grenlanda u sastav SAD.
