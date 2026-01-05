HRABRI MADURO AMERIKANCIMA SASUO ISTINU U LICE: Ja sam pošten čovek, predsednik svoje zemlje (VIDEO)

PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro pojavio se pred sudom u Njujorku bez lisica.

Maduro je izjavio da je nevin.

-Ja sam pošten čovek, predsednik svoje zemlje, rekao je tokom prvog pojavljivanja pred sudom zbog optužbi za trgovinu drogom.

Nevinom po svim optužnicama se izjasnila i njegova supruga.

Novo ročište zakazano je za 17. mart.

Kako su javili mediji, Madura zastupa iskusni advokat Beri Polak, koji je zastupao osnivača Vikiliksa Džulijana Asanža, pokazuju sudski dokumenti.

Polak radi za firmu Haris Sen Loran i Vešler LLP, prenosi Si-Bi-Es.

Maduro i njegova supruga Silija Flores prebačeni su ranije danas u zgradu suda u Njujorku, pred kojim su se pojavili na suđenju po američkim optužbama za krijumčarenje droge i oružja.

Maduro je pod policijskom pratnjom prevezen iz zatvora u Bruklinu u kojem se nalazio otkako je zarobljen u Karakasu tokom vikenda, nakon čega je helikopterom prebačen do zgrade suda.

Kako se navodi, Maduro je bio obučen u trenerku i nosio je svetlo narandžaste patike.

Očekuje se da će u sudu Maduru i Flores biti pročitana optužnica, nakon čega će se oni izjasniti o krivici.

Za vođenje postupka zadužen je sudija saveznog okružnog suda Alvin K. Helerstajn.

SAD su u subotu, oko 2.00 sata posle ponoći po lokalnom vremenu, u vojnoj akciji u Karakasu uhapsile Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po ,,optužnici za krijumčarenje narkotika". Optužnica, koja uključuje i Madurovog sina, objavljena je u subotu.

Rusija je osudila agresiju SAD na Venecuelu.

