TRAGEDIJA U ŠVAJCARSKOJ Policija: Identifikovano poslednjih 16 osoba poginulih u Kran Montani

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

04. 01. 2026. u 22:11

POSLEDNjIH 16 osoba koje su poginule u požaru u baru na dočeku Nove godine u švajcarskom planinskom odmaralištu Kran Montana, su identifikovane, saopštila je danas švajcarska policija.

FOTO: Tanjug/AP

To znači da je sada identifikovano svih 40 žrtava požara koji je izbio u baru "Konstelejšn" rano ujutru 1. januara, navela je policija, prenosi Rojters.

Policija je saopštila da neće otkrivati detalje o identitetu žrtava.

U nesreći koja se dogodila u baru tokom novogodišnjeg slavlja stradalo je 40, a povređeno 119 osoba.

(Tanjug)

