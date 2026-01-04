TRAGEDIJA U ŠVAJCARSKOJ Policija: Identifikovano poslednjih 16 osoba poginulih u Kran Montani
POSLEDNjIH 16 osoba koje su poginule u požaru u baru na dočeku Nove godine u švajcarskom planinskom odmaralištu Kran Montana, su identifikovane, saopštila je danas švajcarska policija.
To znači da je sada identifikovano svih 40 žrtava požara koji je izbio u baru "Konstelejšn" rano ujutru 1. januara, navela je policija, prenosi Rojters.
Policija je saopštila da neće otkrivati detalje o identitetu žrtava.
U nesreći koja se dogodila u baru tokom novogodišnjeg slavlja stradalo je 40, a povređeno 119 osoba.
(Tanjug)
