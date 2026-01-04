Svet

PSIHIJATAR OBJASNIO: Maduro je ponizio SAD svojim rečima

Novosti online

04. 01. 2026. u 20:39

PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro ponizio je Sjedinjene Države svojim odgovorom na njegovu otmicu u Karakasu, rekao je psihijatar Vasilij Šurov.

Foto: X Printscreen

Tako je Šurov komentarisao video-nimak na kojem je Maduro u lisicama u Upravi za suzbijanje droge na Menhetnu rekao: „Laku noć, srećna Nova godina“.

- To je čista hrabrost. Čovek obezvređuje ono što mu je urađeno. Naravno, Amerikanci bi voleli da Maduro plače i da se trese. Ali on, naprotiv, pokazuje da je sa njim sve u redu - rekao je Šurov za aif.ru.

