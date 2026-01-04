PSIHIJATAR OBJASNIO: Maduro je ponizio SAD svojim rečima
PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro ponizio je Sjedinjene Države svojim odgovorom na njegovu otmicu u Karakasu, rekao je psihijatar Vasilij Šurov.
Tako je Šurov komentarisao video-nimak na kojem je Maduro u lisicama u Upravi za suzbijanje droge na Menhetnu rekao: „Laku noć, srećna Nova godina“.
- To je čista hrabrost. Čovek obezvređuje ono što mu je urađeno. Naravno, Amerikanci bi voleli da Maduro plače i da se trese. Ali on, naprotiv, pokazuje da je sa njim sve u redu - rekao je Šurov za aif.ru.
Preporučujemo
"TRAMPOV TIM JE SUROV" Medvedev objasnio zašto je Amerika izvršila agresiju na Venecuelu
04. 01. 2026. u 19:16
VENECUELANSKI MINISTAR ODBRANE: Amerikanci su ubili većinu pripadnika Madurovog obezbeđenja
04. 01. 2026. u 19:15
ARSENAL, ZLATNI TOALET I BEG U IZRAEL: Šta je sve pronađeno u stanu "novčanika Zelenskog"
04. 01. 2026. u 19:51
HAOS U BRITANIJI ZBOG VENECUELE: Britanski premijer ne zna kako da reaguje
PREMIJER Velike Britanije Kir Starmer odbio je da osudi američku vojnu akciju u Venecueli, uprkos pozivima opozicije.
04. 01. 2026. u 13:38
MADURO SE NA ENGLESKOM OBRATIO AMERIČKIM AGENTIMA: Pogledajte šta im je rekao (VIDEO)
PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro je helikopterom stigao na Menhetn, nakon čega je konvojem prebačen u Pritvorski centar (MDC) u Bruklinu, ozloglašeni zatvor opisan kao „odvratan“ sa „zastrašujućim“ uslovima. Tamo su ostali pevač R. Keli, Gislejn Maksvel i Sem Bankman-Frid.
04. 01. 2026. u 08:58
U VENECUELI 4.000 HRVATA : Strah, svuda tišina puna tenzije
U VENECUELI živi 4.000 osoba hrvatskog porekla koje posle noćašnjeg američkog napada na glavni grad Karakas, zatvorene u kućama, čekaju dalji razvoj događaja, rekla je u subotu Hini predstavnica hrvatske zajednice u toj južnoameričkoj zemlji.
03. 01. 2026. u 18:47
Komentari (0)