PSIHIJATAR OBJASNIO: Maduro je ponizio SAD svojim rečima

PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro ponizio je Sjedinjene Države svojim odgovorom na njegovu otmicu u Karakasu, rekao je psihijatar Vasilij Šurov.

Tako je Šurov komentarisao video-nimak na kojem je Maduro u lisicama u Upravi za suzbijanje droge na Menhetnu rekao: „Laku noć, srećna Nova godina“.

- To je čista hrabrost. Čovek obezvređuje ono što mu je urađeno. Naravno, Amerikanci bi voleli da Maduro plače i da se trese. Ali on, naprotiv, pokazuje da je sa njim sve u redu - rekao je Šurov za aif.ru.