TRAMP ŠALJE SPECIJALCE U EVROPU Posle Venecuele ko je nova meta? 12 transportnih i borbenih aviona iz 160. specijalnog puka stiglo u Englesku

NEDAVNI vazdušni pokreti američke vojske u Ujedinjeno Kraljevstvo ukazuju na preraspoređivanje američkih specijalnih snaga u Evropu, nakon perioda povećane operativne aktivnosti povezane sa događajima u Venecueli.

Foto news.usni.org

Podaci o praćenju letova pokazuju povećanje strateške aktivnosti vazdušnog transporta američkog vazduhoplovstva, uključujući dolazak više transportnih aviona C-17 Globemaster III na bazu RAF Fairford, uz dolazak dva borbena aviona AC-130 na bazu RAF Mildenhall piše UK Defence Journal.

Približno deset pokreta C-17 je primećeno tokom kratkog perioda, a većina letova je potekla iz Fort Kembela, Kentaki, i aerodroma Hanter Armi, Džordžija.

Iako helikopteri MH-47 Chinook nisu direktno primećeni na bazi RAF Fairford, procenjuje se da je nekoliko pokreta C-17 prevozilo sredstva rotokrilaca američke vojske. Tipovi aviona koji su učestvovali, u kombinaciji sa lokacijama polazaka i obrascima rutiranja, u skladu su sa kretanjem jedinica specijalne avijacije. Slike iz otvorenih izvora i podaci o letu ukazuju na verovatno učešće sredstava povezanih sa 160. pukom specijalne avijacije.

Foto printskrin YouTube/Yoo Yong-won TV

Formacije koje su tipično povezane sa ovim bazama uključuju jedinice rutinski zadužene za brzo reagovanje i misije visokog rizika, kao što su elementi 75. rendžerskog puka, 101. vazdušno-desantne divizije i 160. SOAR. Ove snage se obično koriste za kratkoročne operacije u nepredviđenim situacijama, uključujući hvatanje ili izvlačenje visoko vrednih pojedinaca, uz podršku strateškog vazdušnog transporta i specijalizovanih avijacijskih platformi.

Foto Tanjug/AP/Alejandro Granadillo

RAF Ferford je privukao posebnu pažnju zbog svoje uspostavljene uloge ključnog strateškog vazdušnog mosta SAD ka Evropi. Slično povećanje aktivnosti C-17 u bazi primećeno je pre američkih napada na iranska nuklearna postrojenja u junu 2025. godine.

Foto Vikipedia/Adrian Pingstone

Pokreti slede nakon potvrde predsednika Donalda Trampa da je Nikolas Maduro zarobljen tokom američke operacije u Venecueli i uklonjen iz zemlje. Vašington nije otkrio koje su jedinice bile uključene u tu operaciju, i ostaje nejasno da li su snage koje sada tranzitiraju kroz Veliku Britaniju direktno povezane ili su deo šireg premeštanja nakon operacije. U vreme pisanja ovog teksta, ni vlasti SAD ni Velike Britanije nisu javno komentarisale nameru ili trajanje raspoređivanja.

ukdefencejournal.org.uk

