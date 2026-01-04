TRAMP ŠALJE SPECIJALCE U EVROPU Posle Venecuele ko je nova meta? 12 transportnih i borbenih aviona iz 160. specijalnog puka stiglo u Englesku
NEDAVNI vazdušni pokreti američke vojske u Ujedinjeno Kraljevstvo ukazuju na preraspoređivanje američkih specijalnih snaga u Evropu, nakon perioda povećane operativne aktivnosti povezane sa događajima u Venecueli.
Podaci o praćenju letova pokazuju povećanje strateške aktivnosti vazdušnog transporta američkog vazduhoplovstva, uključujući dolazak više transportnih aviona C-17 Globemaster III na bazu RAF Fairford, uz dolazak dva borbena aviona AC-130 na bazu RAF Mildenhall piše UK Defence Journal.
Približno deset pokreta C-17 je primećeno tokom kratkog perioda, a većina letova je potekla iz Fort Kembela, Kentaki, i aerodroma Hanter Armi, Džordžija.
Iako helikopteri MH-47 Chinook nisu direktno primećeni na bazi RAF Fairford, procenjuje se da je nekoliko pokreta C-17 prevozilo sredstva rotokrilaca američke vojske. Tipovi aviona koji su učestvovali, u kombinaciji sa lokacijama polazaka i obrascima rutiranja, u skladu su sa kretanjem jedinica specijalne avijacije. Slike iz otvorenih izvora i podaci o letu ukazuju na verovatno učešće sredstava povezanih sa 160. pukom specijalne avijacije.
Formacije koje su tipično povezane sa ovim bazama uključuju jedinice rutinski zadužene za brzo reagovanje i misije visokog rizika, kao što su elementi 75. rendžerskog puka, 101. vazdušno-desantne divizije i 160. SOAR. Ove snage se obično koriste za kratkoročne operacije u nepredviđenim situacijama, uključujući hvatanje ili izvlačenje visoko vrednih pojedinaca, uz podršku strateškog vazdušnog transporta i specijalizovanih avijacijskih platformi.
RAF Ferford je privukao posebnu pažnju zbog svoje uspostavljene uloge ključnog strateškog vazdušnog mosta SAD ka Evropi. Slično povećanje aktivnosti C-17 u bazi primećeno je pre američkih napada na iranska nuklearna postrojenja u junu 2025. godine.
Pokreti slede nakon potvrde predsednika Donalda Trampa da je Nikolas Maduro zarobljen tokom američke operacije u Venecueli i uklonjen iz zemlje. Vašington nije otkrio koje su jedinice bile uključene u tu operaciju, i ostaje nejasno da li su snage koje sada tranzitiraju kroz Veliku Britaniju direktno povezane ili su deo šireg premeštanja nakon operacije. U vreme pisanja ovog teksta, ni vlasti SAD ni Velike Britanije nisu javno komentarisale nameru ili trajanje raspoređivanja.
ukdefencejournal.org.uk
BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"
Preporučujemo
VENECUELANSKI MINISTAR ODBRANE: Amerikanci su ubili većinu pripadnika Madurovog obezbeđenja
04. 01. 2026. u 19:15
HAOS U BRITANIJI ZBOG VENECUELE: Britanski premijer ne zna kako da reaguje
PREMIJER Velike Britanije Kir Starmer odbio je da osudi američku vojnu akciju u Venecueli, uprkos pozivima opozicije.
04. 01. 2026. u 13:38
MADURO SE NA ENGLESKOM OBRATIO AMERIČKIM AGENTIMA: Pogledajte šta im je rekao (VIDEO)
PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro je helikopterom stigao na Menhetn, nakon čega je konvojem prebačen u Pritvorski centar (MDC) u Bruklinu, ozloglašeni zatvor opisan kao „odvratan“ sa „zastrašujućim“ uslovima. Tamo su ostali pevač R. Keli, Gislejn Maksvel i Sem Bankman-Frid.
04. 01. 2026. u 08:58
U VENECUELI 4.000 HRVATA : Strah, svuda tišina puna tenzije
U VENECUELI živi 4.000 osoba hrvatskog porekla koje posle noćašnjeg američkog napada na glavni grad Karakas, zatvorene u kućama, čekaju dalji razvoj događaja, rekla je u subotu Hini predstavnica hrvatske zajednice u toj južnoameričkoj zemlji.
03. 01. 2026. u 18:47
Komentari (0)