VENECUELANSKI MINISTAR ODBRANE: Amerikanci su ubili većinu pripadnika Madurovog obezbeđenja

AMERIKANCI su ubili većinu pripadnika obezbeđenja predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegove supruge kada su ih zarobili, izjavio je ministar odbrane Venecuele Vladimir Padrino Lopez.

Foto printsrkin Truthsocial Donald Tramp

-Bolivarske nacionalne oružane snage kategorično odbacuju kukavičku otmicu Nikolasa Madura Morosa, ustavnog predsednika Bolivarske Republike Venecuele, našeg vrhovnog komandanta i njegove supruge, prve dame dr Silije Flores de Maduro. Ovaj zločin počinjen je juče, u subotu, 3. januara, nakon što je hladnokrvno ubijen značajan deo njegovog obezbeđenja – vojnika i nevinih civila, rekao je Padrino Lopez za televiziju VTV.

Padrino nije naveo tačan broj žrtava, ali je podržao proglašenje potpredsednice Delsi Rodrigez za vršioca dužnosti predsednika i rekao da su oružane snage aktivirane širom zemlje da bi garantovale suverenitet.

On je takođe zahtevao hitno oslobađanje uhapšenog predsednika Madura i njegove supruge.

Ministar spoljnih poslova Venecuele Ivan Hil Pinto je 3. januara saopštio da su Sjedinjene Američke Države napale civilne i vojne objekte u Karakasu. On je dejstva Vašingtona nazvao vojnom agresijom. U Venecueli je proglašeno vanredno stanje. Predsednik SAD Donald Tramp potvrdio je izvođenje napada na ovu zemlju. Predsednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga zarobljeni su i odvedeni u SAD.

(sputnikportal.rs)

