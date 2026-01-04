EKSTREMNI LEVIČARI PREUZELI ODGOVORNOST ZA SABOTAŽU: Nestanak struje pogodio 100.000 ljudi u Berlinu

KRAJNjE levičarska grupa preuzela je odgovornost za sabotažu u kojoj je oko 50.000 domaćinstava ostalo bez struje u Berlinu u subotu, javila je Anadolija.

Foto: Profimedia

Prema izveštajima nemačkih medija, Vulkangrupa je poslala pismo policiji u kojem je navela da je zapalila kablove povezane sa elektranom u okrugu Lihterfelde, opisujući čin kao „akciju u javnom interesu“.

Grupa klasifikovana kao anarhistička

Grupa tvrdi da je uspešno sabotirala elektranu na prirodni gas, prikazujući napad kao čin međunarodne solidarnosti protiv industrije fosilnih goriva.

Grupa se takođe izvinila stanovnicima manje bogatih naselja pogođenih nestankom struje, napominjući da je njeno saosećanje prema bogatima ograničeno.

Vlasti su saopštile da je Vulkangrupa povezana sa višestrukim paljevinama u Berlinu i Brandenburgu od 2011. godine, a takođe je povezana i sa napadima na električnu infrastrukturu Tesline fabrike 2021. i 2024. godine.

Berlinski zavod za zaštitu ustava klasifikuje grupu kao anarhističku.

Požar je oštetio električne kablove, što je izazvalo nestanak struje za oko 50.000 domaćinstava i 2.000 komercijalnih preduzeća, što je pogodilo više od 100.000 ljudi. Zvaničnici kažu da bi nestanci struje mogli da traju do 8. januara.

(Indeks.hr)

