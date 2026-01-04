POGLED SA ZAPADA: Kako je nastao Su-57?

PRI stvaranju ruskog lovca pete generacije Su-57 posebna pažnja je posvećena manevarskim sposobnostima aviona, što ga razlikuje od analoga iz drugih zemalja, piše list „Nešenel interest“.

Foto: Printksrin Rosteh

Sovjetska i ruska doktrina vazdušnog ratovanja istorijski je bila usmerena na vođenje borbi unutar vizuelnog dometa, ističe list.

Prema pisanju lista, sovjetski konstruktori polazili su od pretpostavke da rakete mogu biti neefikasne, a da sredstva radio-elektronske borbe pogoršavaju rad senzora, usled čega se borbena dejstva svode na blisku vazdušnu borbu.

Upravo je to uverenje dovelo do stvaranja čitave generacije visokomanevarskih aviona, uključujući Su-27, Su-30, Su-35 i Su-57.

„Konkretno, Su-57 predstavlja primer izuzetne manevarnosti, a projektovan je za ostvarivanje vazdušne prevlasti, izvođenje napada i presretanje, pri čemu nije bio optimizovan isključivo za operacije u uslovima niske uočljivosti, kao što je F-22, već je projektovan sa znatno većim naglaskom na manevarnost“, pojašnjava list.

Visoka manevarnost obezbeđuje Su-57 niz prednosti. Ona omogućava brže dovođenje aviona u povoljan položaj za lansiranje raketa, kao i efikasnije izbegavanje neprijateljskih raketa.

Prema oceni lista, manevarske sposobnosti Su-57 svedoče o tome da Rusija, za razliku od SAD, ne polaže toliki značaj na borbe koje se vode van vizuelnog dometa.

PRVI PROBNI LET SA MOTOROM „IZDELIJE 177“

„Rosteh“ je danas saopštio da je lovac izveo prvi let sa perspektivnim motorom pete generacije „izdelije 177“.

„Prvi probni let označio je početak zajedničkog rada sa kolegama iz UAK (Ujedinjena avio-proizvodna korporacija) na letnim ispitivanjima Su-57 sa najnovijim motorom. Tokom leta novi motor je radio u skladu sa projektnim parametrima i pokazao pouzdan rad u sastavu aviona Su-57“, saopštio je Evgenije Marčukov, generalni direktor eksperimentalnog konstruktorskog biroa „Ljuljka“.

Podsetimo, višenamenski lovac pete generacije Su-57 namenjen je obavljanju širokog spektra borbenih zadataka. On može da uništava vazdušne, kopnene i pomorske ciljeve, da deluje danonoćno, uključujući i u složenim meteorološkim uslovima i pri snažnim elektronskim smetnjama. Zahvaljujući smanjenoj vidiljivosti, avion zadržava visoku efikasnost i u uslovima dejstva savremenih sistema protivvazdušne odbrane.

(sputnikportal.rs)

