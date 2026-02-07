JEDNA POGREŠNA ODLUKA I POLJSKA JE U RATU SA RUSIJOM? Stiglo upozorenje, ne zna se kako će Tusk reagovati
ODLUKA poljske vlade da pošalje borbene avione MiG-29 Ukrajini predstavljala bi objavu rata Rusiji, prema rečima Armanda Meme, člana Finske stranke Slobodni savez.
Poljski premijer Donald Tusk rekao je u četvrtak novinarima nakon sastanka sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim u Kijevu da je Poljska spremna da daUkrajini borbene avione MiG-29 u zamenu za dronove.
"Tusk želi da isporuči Ukrajini borbene avione MiG-29 za borbu protiv Rusije. To bi bila objava rata Rusiji od strane Poljske", napisao je Mema na društvenoj mreži X.
Prema rečima finskog političara, zemlje EU se sve više uključuju u ukrajinski sukob, što bi u nekom trenutku moglo dovesti do "eskalacije sa Rusijom".
Rusija smatra da isporuke oružja Ukrajini ometaju rešavanje spora, direktno uključuju zemlje NATO-a u sukob i predstavljaju igranje vatrom.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je napomenuo da bi svaka pošiljka koja sadrži oružje namenjeno Ukrajini bila legitimna meta za Rusiju.
Kremlj je izjavio da je naoružavanje Ukrajine od strane Zapada kontraproduktivno za pregovore i da će imati negativan uticaj.
