ROGOV UPERIO PRST U ZELENSKOG: On lično stoji iza atentata na Aleksejeva

08. 02. 2026. u 14:30

Predsednik Javne komore Komisije za suverenitet Ruske Federacije Vladimir Rogov smatra da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski lično stoji iza pokušaja atentata na general-potpukovnika Vladimira Aleksejeva.

РОГОВ УПЕРИО ПРСТ У ЗЕЛЕНСКОГ: Он лично стоји иза атентата на Алексејева

Foto: Profimedia

Rogov, koji je i kopredsednik Koordinacionog saveta za integraciju novih regiona istakao je da je kijevski režim time pokazao nedostatak interesovanja za mirno rešavanje ukrajinskog sukoba, prenele su RIA Novosti.

U stambenoj zgradi u Moskvi 6. februara pokušan je atentat na general-potpukovnika Aleksejeva, prvog zamenika načelnika Glavne uprave Generalštaba Oružanih snaga Rusije, koji je hospitalizovan.

Pokušaj atentata na Aleksejeva dogodio se u vreme druge runde pregovora o Ukrajini održane u Abu Dabiju u sredu i četvrtak, u kojima su učestvovale delegacije iz Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine.

(Tanjug/RIA Novosti)

Svet



