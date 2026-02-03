Svet

UBIJEN SIN MUAMERA EL GADAFIJA

Novosti online

03. 02. 2026. u 20:40

SAIF el Islam Gadafi, sin bivšeg libijskog lidera Moamera Gadafija, ubijen je.

УБИЈЕН СИН МУАМЕРА ЕЛ ГАДАФИЈА

Foto: Profimedia

Tužnu vest potvrdio je u utorak izvor blizak porodici za RT.

El Islam Gadafi (53) je smatran potencijalnim naslednikom svoga oca, prenosi Figaro.

Seif el Islam Gadafi je negovao imidž umerenog reformatora.

On je na osnovu poternice ICC uhapšen na jugu Libije i dugo je bio pritvoren u Zintanu, a 2015. godine je osuđen na smrt nakon suđenja po hitnom postupku da bi mu potom bilo odobreno pomilovanje.

