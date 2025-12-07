AMERIKA PROTIV BRISELA, HOĆE EVROPU NACIJA: Nova Strategija nacionalne bezbednosti SAD "ošamutila" stari kontinent

NOVA Strategija nacionalne bezbednosti SAD (SNB) koju je administracija predsednika Donalda Trampa objavila 4. decembra kaže da se Amerika neće odreći Evrope, ali poziva na napuštanje politike Evropske unije - briselske diktature merkantilističkog povezivanja u čije ime se guše demokratske i ljudske slobode, beskonačno se širi NATO i izaziva rat Alijanse sa Rusijom. Kao spas za Stari kontinet Bela kuća predlaže obnovu "Evrope nacija" koje će biti ponosne i slaviti svoj identitet.

Foto Tanjug/AP/Ludovic Marin

Najteži udarac za jastrebove iz vrha EU je to što se kao centralni interes SAD navodi rešavanje rusko-ukrajinskog rata i uspostavljanje nove strateške saradnje sa Rusijom, dok se o Evropi govori kao o teškom bolesniku koji će bukvalno umreti od "briselskog virusa" ako ne posluša savete vašintonskog lekara.

- Američka diplomatija treba da nastavi da se zalaže za istinsku demokratiju i slobodu izražavanja i neizvinjavajućih proslava individualnog karaktera i istorije evropskih nacija. Amerika ohrabruje svoje političke saveznike u Evropi da promovišu ovaj preporod duha, a rastući uticaj patriotskih evropskih stranaka zaista daje razloga za optimizam - navodi NSB.

Dokument koji obiluje ovakvim porukama delovao je kao mlaz ledene vode na usijane glave administracije EU koja duže od 24 sata nema reakcije na oštre ocene. Oglasila se samo Kaja Kalas, visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost.

- Ima mnogo kritika, ali mislim da su neke od njih i tačne. Ako pogledate Evropu, ona je potcenila sopstvenu moć u odnosu na Rusiju. SAD su i dalje naš najveći saveznik. Mi smo najveći saveznici i trebalo bi da se držimo zajedno - rekla je Kalasova na panelu tokom Doha foruma u Kataru.

Neki su njenu izjavu razumeli kao diplomatski upakovanu molbu: "Ameriko ne ostavljaj nas same", jer je Trampova SNB hladnokrvno predstavila lošu dijagnozu evropskog bolesnika.

Foto: Printscreen Najnovija Strategija nacionalne bezbednosti SAD

- Kontinentalna Evropa izgubila je udeo u globalnom BDP sa 25 odsto u 1990. na 14 procenata danas, delom zbog nacionalnih i transnacionalnih propisa koji potkopavaju kreativnost i marljivost. U suštinskom je interesu SAD da pregovaraju o brzom prekidu neprijateljstava u Ukrajini, kako bi stabilizovale evropske ekonomije, sprečile nenamernu eskalaciju ili širenje rata i ponovo uspostavile stratešku stabilnost sa Rusijom, kao i omogućile obnovu Ukrajine nakon neprijateljstava i njen opstanak kao održive države... Upravljanje evropskim odnosima sa Rusijom zahtevaće značajan diplomatski angažman SAD da bi se ponovo uspostavili uslovi strateške stabilnosti širom evroazijskog kopna, kao i da bi se ublažio rizik od sukoba između Rusije i evropskih država - navodi se u SNB.

Dokument navodi da su američki zvaničnici u prethodnom vremenu navikli da o evropskim problemima razmišljaju najčešće u smislu nedovoljne vojne potrošnje i ekonomske stagnacije, iako je pravi problem mnogo dublji i da civilizaciji Evrope preti nestanak zbog politike koju nameće vrh administracije EU.

- Ovaj ekonomski pad zasenjen je stvarnom i ozbiljnijom perspektivom civilizacijskog brisanja. Veći problemi s kojima se suočava Evropa uključuju aktivnosti Evropske unije i drugih transnacionalnih tela koje potkopavaju političku slobodu i suverenitet, migracijske politike koje transformišu kontinent i stvaraju sukobe, cenzuru slobode govora i suzbijanje političke opozicije, pad nataliteta i gubitak nacionalnih identiteta i samopouzdanja. Ukoliko se sadašnji trendovi nastave, kontinent će biti neprepoznatljiv za 20 godina ili manje - navodi američka SNB.

Foto: Shutterstock

Ta mračna slika prethodi poruci Bele kuće da ona neće dozvoliti čelnicima EU da ugroze savezništvo SAD sa Evropom.

- Želimo da Evropa ostane evropska, da povrati svoje civilizacijsko samopouzdanje i da napusti svoj neuspeli fokus na regulatorno gušenje. Transatlantska trgovina ostaje jedan od stubova globalne ekonomije i američkog prosperiteta. Evropski sektori, od proizvodnje do tehnologije i energetike, ostaju među najsnažnijim u svetu. Evropa je dom najsavremenijih naučnih istraživanja i vodećih svetskih kulturnih institucija. Ne možemo sebi priuštiti otpisivanje Evrope - to bi bilo samoporažavajuće za ciljeve ove strategije. Evropa ostaje strateški i kulturno vitalna za Sjedinjene Države. Amerika je, razumljivo, sentimentalno vezana za evropski kontinent i Veliku Britaniju i Irsku. Karakter ovih zemalja je takođe strateški važan jer računamo na kreativne, sposobne, samouverene, demokratske saveznike kako bismo uspostavili uslove stabilnosti i bezbednosti. Želimo da sarađujemo sa složnim zemljama koje žele da povrate nekadašnju veličinu - poručuje Trampova SNB.

PREUZIMANjE ODGOVORNOSTI

U SNB se nagoveštava da će, najkasnije u roku od nekoliko decenija, većina članica NATO biti neevropske zemlje, što otvara pitanje kako će se one pozicionirati u svetu i Alijansi, kao i da li će se suštinski promeniti odnos SAD prema evropskim saveznicima. Zato SNB kao ciljeve naglašava "omogućavanje Evropi da stane na vlastite noge i deluje kao grupa usklađenih suverenih nacija, uključujući preuzimanje primarne odgovornosti za vlastitu odbranu, bez dominacije bilo koje suparničke sile", uz "razvijanje otpora trenutnoj putanji Evrope unutar Evropske unije" kao i "izgradnju zdravih nacija Centralne, Istočne i Južne Evrope".