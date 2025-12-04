"AMERIČKA IZDAJA UKRAJINE": Procureo transkript razgovora evropskih lidera, genseka NATO i Zelenskog

PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron upozorio je da bi Sjedinjene Države mogle da izdaju Ukrajinu, navodi se u transkriptu razgovora evropskih lidera o strategijama zaštite Kijeva koji je objavio nemački „Špigel“.

U ponedeljak je održan telefonski razgovor u kojem su učestvovali Makron, nemački kancelar Fridrih Merc, generalni sekretar NATO-a Mark Rute, finski predsednik Aleksander Stub, ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski i drugi sagovornici. Tema diskusije bili su mirovni pregovori koje, prema navodima, Sjedinjene Države vode sa Kijevom i Moskvom.

- Postoji mogućnost da će SAD izdati Ukrajinu po pitanju teritorija bez jasnoće o bezbednosnim garancijama - rekao je Makron, prema nemačkom listu i dodao da postoji "velika opasnost" za Zelenskog, prenosi briselski portal "Politiko".

Jelisejska palata nije odgovorila na zahtev briselskog portala da pruži komentar.

"Špigel" je preneo da je Jelisejska palata u saopštenju poslatom ovom nemačkom listu negirala da je Makron govorio o bilo kakvoj izdaji.

- Predsednik nije upotrebio te reči - navela je kancelarija predsednika Francuske, prenosi list.

Merc je rekao da Zelenski mora da bude "izuzetno oprezan u narednim danima".

- Oni se igraju i sa vama i sa nama - rekao je Merc, očigledno misleći na američke izaslanike Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera, zeta predsednika SAD Donalda Trampa, koji su u utorak proveli pet sati u zatvorenim razgovorima sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Portparol Merca, Stefan Kornelijus, rekao je za "Politiko" da iz principa ne potvrđuje niti komentariše delove razgovora.

Finski predsednik Stub, prema transkriptu, bio je saglasan sa Mercom.

- Ne možemo da ostavimo Ukrajinu i Volodimira same sa tim ljudima - rekao je, očigledno misleći na Vitkofa i Kušnera, sa čime se Rute složio.

Rute je kazao da se slaže sa Stubom da moraju da zaštite Zelenskog.

I NATO je odbio da komentariše transkript.

RUSIJA NE ODUSTAJE OD SVOJIH MAKSIMALISTIČKIH ZAHTEVA

Do razgovora je došlo nakon što je Trampova administracija predstavila mirovni plan u 28 tačaka, za koji se navodi da su ga sastavili ruski izaslanik Kiril Dmitrijev, Vitkof i Kušner, a koji su Ukrajina i evropski saveznici kritikovali kao previše povoljan za Rusiju, što je pokrenulo pregovore u Ženevi.

Ti naknadni pregovori, na kojima su učestvovali evropski, ukrajinski i američki zvaničnici, rezultirali su ažuriranim planom od 19 tačaka, koji Rusija još nije prihvatila.

Moskva nije odustala od svojih maksimalističkih zahteva, odnosno da Kijev preda velike delove neokupirane teritorije na istoku, ograniči veličinu svoje vojske i održi nove izbore, navodi "Politiko".

