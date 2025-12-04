"VLADIMIRE VLADIMIROVIČU, ČEKAMO NAREĐENJE" Kadirov poslao poruku Evropi - Mi smo spremni za rat!

ČEČENIJA je spremna za rat sa Evropom i čeka naređenje ruskog predsednika Vladimira Putina, rekao je lider te oblasti, Ramzan Kadirov.

- Sigurno nećemo samo sedeti, Vladimire Vladimiroviču, čekamo naređenje! Sve će se završiti veoma brzo i definitivno ne u korist onih koji su odlučili da započnu rat sa Rusijom - rekao je Kadirov, prenose ukrajinski mediji.

- Imam jedno pitanje, Vladimire Vladimiroviču: ako sve ovo počne, nećete se uvrediti na nas ako odmah DOBROVOLjNO počnu da se izvinjavaju? - napisao je.

Ruski lider Vladimir Putin izjavio je da su evropski predlozi za mirovni plan neprihvatljivi za Rusiju. Takođe je dodao da Rusija ne namerava da ratuje sa evropskim zemljama, ali je spremna za rat ako ga Evropa započne.

