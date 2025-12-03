"VERUJEM DA SMO DALEKO OD REŠENJA": Gutereš o miru u Ukrajini "Kraj rata treba da bude u skladu sa međunarodnim pravom"
KRAJ rata u Ukrajini treba da bude u skladu sa međunarodnim pravom, izjavio je danas generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš.
- Verujem da smo još daleko od rešenja - rekao je Gutereš na konferenciji "Rojters nekst" u Njujorku.
Gutereš je kazao da su Sjedinjene Američke Države odigrale ključnu ulogu u uklanjanju prepreka za isporuku pomoći u Pojasu Gaze.
On je rekao da postoje snažni razlozi da se veruje da su u ratu između Izraela i palestinskih militanta iz Hamasa počinjeni ratni zločini.
Povodom američkih napada na brodove u blizini Venecuele, Gutereš je rekao da oni nisu u skladu sa međunarodnim pravom.
(Tanjug)
Preporučujemo
"NATO ŽELI RAT": Sijarto o potkopavanju američkih planova za okončanje rata u Ukrajini
03. 12. 2025. u 19:13
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)