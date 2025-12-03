"VERUJEM DA SMO DALEKO OD REŠENJA": Gutereš o miru u Ukrajini "Kraj rata treba da bude u skladu sa međunarodnim pravom"

KRAJ rata u Ukrajini treba da bude u skladu sa međunarodnim pravom, izjavio je danas generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš.

Foto: Tanjug

- Verujem da smo još daleko od rešenja - rekao je Gutereš na konferenciji "Rojters nekst" u Njujorku.

Gutereš je kazao da su Sjedinjene Američke Države odigrale ključnu ulogu u uklanjanju prepreka za isporuku pomoći u Pojasu Gaze.

On je rekao da postoje snažni razlozi da se veruje da su u ratu između Izraela i palestinskih militanta iz Hamasa počinjeni ratni zločini.

Povodom američkih napada na brodove u blizini Venecuele, Gutereš je rekao da oni nisu u skladu sa međunarodnim pravom.

(Tanjug)