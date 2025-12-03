"TEŠKO JE ALI NASTAVLJAMO ODBRANU": Hitno se oglasila ukrajinska vojska o situaciji u Pokrovsku i Mirnogradu

PORTPAROL Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine Andrij Kovaljov izjavio je da ukrajinska vojska nastavlja odbrambenu operaciju u Pokrovsku.

Foto: Profimedia

"Situacija u Pokrovsku je izuzetno teška. Ali Odbrambene snage Ukrajine nastavljaju da drže severni deo grada otprilike duž železničke pruge. Aktivne akcije naših jedinica na eliminisanju neprijateljskih ćelija su takođe u toku", rekao je on, demantujući pisanje nemačkog lista Bild o potpunom ruskom zauzimanju grada.

Prema njegovim rečima, pozicija ukrajinske komande ostaje "stabilna", prenosi RBK Ukrajina.

Kovaljov je napomenuo da i u oblasti Pokrovska i Mirnograda ukrajinski vojnici preduzimaju mere za uspostavljanje logistike i blokiranje pokušaja ruskih trupa da "akumuliraju jurišne grupe i napreduju oko naseljenih mesta".

(Tanjug)