"NE ŽELIM IH U NAŠOJ ZEMLJI, VRATITE SE ODAKLE STE DOŠLI" Tramp brutalno opleo po Somalijcima pa izvređao i predstavnicu u Kongresu

TRAMP izjavio da ne želi somalijske imigrante u SAD, njegovi komentari usledili su kada su se pojavili izveštaji da imigracione vlasti planiraju operaciju sprovođenja zakona u velikoj somalijskoj zajednici u Minesoti.

Foto: Tanjug

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da ne želi somalijske imigrante u SAD, rekavši novinarima da bi trebalo da se „vrate odakle su došli“ i da „njihova zemlja nije dobra s razlogom“.

- Ne želim ih u našoj zemlji, biću iskren sa vama - rekao je tokom sastanka kabineta u utorak. Tramp je rekao da će SAD „ići pogrešnim putem ako nastave da unose smeće u našu zemlju“.

Njegovi omalovažavajući komentari usledili su u trenutku kada su se pojavili izveštaji da imigracione vlasti planiraju operaciju sprovođenja zakona u velikoj somalijskoj zajednici u Minesoti.

Zvaničnici u državi osudili su plan, tvrdeći da bi on mogao nepravedno da uništi američke građane koji bi mogli izgledati kao da su iz te istočnoafričke nacije.

Mineapolis i Sent Pol, koji su zajedno poznati kao Gradovi blizanci, dom su jedne od najvećih somalijskih zajednica na svetu i najveće u SAD.

Trampovi komentari predstavljaju intenziviranje njegovih nedavnih napada na somalijsku zajednicu u Minesoti, čiji je višedecenijski zaštićeni status u SAD nedavno obećao da će ukinuti, i na njene demokratske političare.

Pucnjava na pripadnike Nacionalne garde

Tramp je takođe nedavno proširio svoju višemesečnu represiju protiv imigracije nakon prošlonedeljne pucnjave na dva pripadnika Nacionalne garde u Vašingtonu, koju je navodno počinio Avganistanac koji se preselio u SAD. Tramp nije pomenuo taj incident kada je govorio o Somalijcima.

Foto Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Tokom svojih komentara, koji su usledili na kraju satnog televizijskog prenosa sastanka kabineta, Tramp je rekao: „Ne želim ih u našoj zemlji. Biću iskren sa vama, u redu.“

„Neko će reći: 'Oh, to nije politički korektno.' Nije me briga. Ne želim ih u našoj zemlji.“

Takođe je rekao: „Što se tiče Somalije, koja jedva da je zemlja, znate, oni nemaju, nemaju ništa. Samo trče okolo i ubijaju se jedni druge. Nema strukture.“

Zatim je kritikovao predstavnicu Ilhan Omar, demokratu i prvu somalijsko-američkog državljanku izabranu u Kongres, sa kojom se više puta sukobljavao već nekoliko godina.

- Uvek je gledam - rekao je Tramp, dodajući da Omar „mrzi sve. I mislim da je ona nesposobna osoba“.

- Njegova opsesija sa mnom je jeziva - odgovorila je Omar u objavi na društvenim mrežama. „Nadam se da će dobiti pomoć koja mu je očajnički potrebna.“

(BBC)

