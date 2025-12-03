"PRORATNI FANATICI" Sijarto: Deo Evrope saglasan sa Briselom i želi da ratuje sa Rusijom
DELOVI Evrope koji su saglasni sa "politikom Brisela" i dalje žele da ratuju sa Rusijom, izjavio je danas mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.
On je, pred ministarski sastanak NATO-a u Briselu, rekao i da će „proratni fanatici“ raditi na unapređenju te agende, prenosi MTI.
Sijarto je dodao da će ovi „fanatici“ pokušati da odbace ranije dogovoreni stav NATO-a da Alijansa nije strana u ratu u Ukrajini i da treba uložiti velike napore kako bi se sprečilo da to postane.
Mađarski ministar je napomenuo i da će "zagovornici mira" u Alijansi nastaviti sa pokušajima da očuvaju neratoborni stav NATO-a.
Ministri spoljnih poslova NATO-a sastaju se danas u Briselu, a u fokusu njihovog razgovora biće situacija u Ukrajini i mirovni plan koji su predložile SAD.
Generalni sekretar NATO-a Mark Rute, u najavi za sastanak, juče je izjavio da će se saveznici pripremati za sledeći samit NATO-a u Ankari u julu, razmatrajući evoluirajuće pretnje po bezbednost, mere za jačanje odvraćanja i odbrane, kao i da je planiran sastanak u Savetu NATO-Ukrajina sa ministrom spoljnih poslova Ukrajine Andrijom Sibihom i visokom predstavnicom EU za spoljnu politiku i bezbednosti Kajom Kalas.
