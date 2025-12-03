Svet

MOGERINI OSLOBOĐENA NAKON ISPITIVANJA! Tužilaštvo EU pustilo i Stefana Sanina

P. Đurđević

03. 12. 2025. u 11:37

OPTUŽBE uključuju prevaru u javnim nabavkama, korupciju, sukob interesa i kršenje profesionalne tajne.

МОГЕРИНИ ОСЛОБОЂЕНА НАКОН ИСПИТИВАЊА! Тужилаштво ЕУ пустило и Стефана Санина

Foto: Printscreen/Jutjub/Sky News

Bivša šefica diplomatije EU Federika Mogerini i bivši šef spoljne službe Stefan Sanino pušteni su na slobodu nakon ispitivanja u vezi sa istragom o prevari, budući da navodi nisu dokazani, saopštio je javni tužilac EU u sredu ujutru.

Mogerini, rektorka Koledža Evrope, Sanino i član osoblja Koledža Evrope privedeni su u utorak u vezi sa istragom o tome da li je javni tender koji je Evropska služba za spoljne poslove (EEAS) dodelila u periodu 2021-22. visokoškolskoj ustanovi za domaćinstvo Diplomatske akademije EU bio namešten u korist Koledža Evrope.

- Optužbe se odnose na prevaru u javnim nabavkama i korupciju, sukob interesa i kršenje profesionalne tajne. Pušteni su, jer se ne smatra da predstavljaju rizik od bekstva- navodi se u saopštenju tužioca.

Navodi nisu dokazani i Mogerini, Sanino i ostale pritvorene osobe se smatraju nevinima dok ih sud ne proglasi krivim.

(Kurir)

