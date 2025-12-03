UKRAJINSKI OPOZICIONAR RAZOTKRIVA STRATEGIJU KIJEVA: Ukrajinu Zelenskog uništiće i rat i mir
STRATEGIJA Kijeva u pregovorima sastoji se u tome da stalno drži neka dodatna pitanja otvorenim, ali da zapravo ne prihvata ništa, ocenio je ukrajinski opozicioni političar Viktor Medvedčuk.
- Sve priče o tome da je u pregovorima o Ukrajini ostalo da se reši još par pitanja predstavljaju totalnu spekulaciju. Strategija Kijeva sastoji se u tome da stalno pokreće neka pitanja, demonstrirajući napredak, ali se zapravo ni sa čim ne saglašava - rekao je on u autorskom članku za ruske medije.
Prema njegovim rečima, praktično bilo koji uslovi mira biće smrtna presuda Vladimiru Zelenskom.
- Problem je u tome što su bilo koji uslovi mira smrtna presuda ne samo za vlast Zelenskog, nego i čitav politički sistem Ukrajine - naveo je on.
Zelenskom je lakše da pošalje jedinice u novu kontraofanzivu i osudi ih na besmislenu smrt nego da pred narodom prizna da je kriv, smatra Medvedčuk.
Prema njegovim rečima, Ukrajinu Zelenskog uništiće i mir i rat.
On je dodao i da se izjave bivšeg glavnokomadujućeg ukrajinske vojske Valerija Zalužnog o miru ni po čemu ne razliku od onoga što govori Zelenski.
- Obaranje političke vrhuške u Ukrajini okrenuće zemlju ka Rusiji što će isprovocirati politički krizu u vodećim evropskim zemljama - uveren je on.
(Sputnjik)
