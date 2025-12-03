STRATEGIJA Kijeva u pregovorima sastoji se u tome da stalno drži neka dodatna pitanja otvorenim, ali da zapravo ne prihvata ništa, ocenio je ukrajinski opozicioni političar Viktor Medvedčuk.

Foto: Arhiva Novosti

- Sve priče o tome da je u pregovorima o Ukrajini ostalo da se reši još par pitanja predstavljaju totalnu spekulaciju. Strategija Kijeva sastoji se u tome da stalno pokreće neka pitanja, demonstrirajući napredak, ali se zapravo ni sa čim ne saglašava - rekao je on u autorskom članku za ruske medije.

Prema njegovim rečima, praktično bilo koji uslovi mira biće smrtna presuda Vladimiru Zelenskom.

- Problem je u tome što su bilo koji uslovi mira smrtna presuda ne samo za vlast Zelenskog, nego i čitav politički sistem Ukrajine - naveo je on.

Zelenskom je lakše da pošalje jedinice u novu kontraofanzivu i osudi ih na besmislenu smrt nego da pred narodom prizna da je kriv, smatra Medvedčuk.

Prema njegovim rečima, Ukrajinu Zelenskog uništiće i mir i rat.

On je dodao i da se izjave bivšeg glavnokomadujućeg ukrajinske vojske Valerija Zalužnog o miru ni po čemu ne razliku od onoga što govori Zelenski.

- Obaranje političke vrhuške u Ukrajini okrenuće zemlju ka Rusiji što će isprovocirati politički krizu u vodećim evropskim zemljama - uveren je on.

(Sputnjik)

