Svet

UKRAJINSKI OPOZICIONAR RAZOTKRIVA STRATEGIJU KIJEVA: Ukrajinu Zelenskog uništiće i rat i mir

P. Đurđević

03. 12. 2025. u 10:02

STRATEGIJA Kijeva u pregovorima sastoji se u tome da stalno drži neka dodatna pitanja otvorenim, ali da zapravo ne prihvata ništa, ocenio je ukrajinski opozicioni političar Viktor Medvedčuk.

Foto: Arhiva Novosti

- Sve priče o tome da je u pregovorima o Ukrajini ostalo da se reši još par pitanja predstavljaju totalnu spekulaciju. Strategija Kijeva sastoji se u tome da stalno pokreće neka pitanja, demonstrirajući napredak, ali se zapravo ni sa čim ne saglašava - rekao je on u autorskom članku za ruske medije.

Prema njegovim rečima, praktično bilo koji uslovi mira biće smrtna presuda Vladimiru Zelenskom.

- Problem je u tome što su bilo koji uslovi mira smrtna presuda ne samo za vlast Zelenskog, nego i čitav politički sistem Ukrajine - naveo je on.

Zelenskom je lakše da pošalje jedinice u novu kontraofanzivu i osudi ih na besmislenu smrt nego da pred narodom prizna da je kriv, smatra Medvedčuk.

Prema njegovim rečima, Ukrajinu Zelenskog uništiće i mir i rat.

On je dodao i da se izjave bivšeg glavnokomadujućeg ukrajinske vojske Valerija Zalužnog o miru ni po čemu ne razliku od onoga što govori Zelenski.

- Obaranje političke vrhuške u Ukrajini okrenuće zemlju ka Rusiji što će isprovocirati politički krizu u vodećim evropskim zemljama - uveren je on.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

PRISILNA MOBILIZACIJA

