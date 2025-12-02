PUTIN OČITAO BUKVICU EVROPLJANIMA: Sami ste se isključili, vratite se u stvarnost
RUSKI lider Vladimir Putin je identifikovao uslove pod kojima će evropski političari moći da se vrate pregovaračkom procesu o Ukrajini.
- Ako zaista žele da se vrate u stvarnost, na osnovu situacije koja se razvija na terenu... Izvolite, mi to dozvoljavamo - rekao je predsednik.
Ranije je Putin rekao da niko nije uklonio evropske zemlje iz pregovaračkog procesa o Ukrajini; one su to same uradile.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov već je napomenuo da su se evropski lideri isključili iz pregovora o rešavanju ukrajinskog sukoba, pogazivši sve prethodne sporazume.
