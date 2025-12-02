Svet

PUTIN OČITAO BUKVICU EVROPLJANIMA: Sami ste se isključili, vratite se u stvarnost

Novosti online

02. 12. 2025. u 22:12

RUSKI lider Vladimir Putin je identifikovao uslove pod kojima će evropski političari moći da se vrate pregovaračkom procesu o Ukrajini.

Foto: Tanjug/AP

- Ako zaista žele da se vrate u stvarnost, na osnovu situacije koja se razvija na terenu... Izvolite, mi to dozvoljavamo - rekao je predsednik.

Ranije je Putin rekao da niko nije uklonio evropske zemlje iz pregovaračkog procesa o Ukrajini; one su to same uradile.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov već je napomenuo da su se evropski lideri isključili iz pregovora o rešavanju ukrajinskog sukoba, pogazivši sve prethodne sporazume.

