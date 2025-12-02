Svet

ŠAMAR UKRAJINI IZ ITALIJE: Još ništa od produžetka vojne pomoći Kijevu

02. 12. 2025. u 20:37

ITALIJANSKA vlada će odložiti usvajanje dekreta kojim Italija produžava isporuku vojne pomoći Ukrajini i tokom sledeće godine, preneo je Rojters pozivajući se na neimenovane izvore.

ШАМАР УКРАЈИНИ ИЗ ИТАЛИЈЕ: Још ништа од продужетка војне помоћи Кијеву

Foto: Tanjug/AP

Dekret o produžetku pomoći Ukrajini trebalo je da se na dnevnom redu sastanka vlade nađe u sredu, ali je uklonjen jer je dnevni red ''već bio prepun'', rekli su izvori.

Do odlaganja je došlo usled tenzija unutar vlade premijerke Đorđe Meloni, koja je obećala produžetak pomoći, ali je vicepremijer i ministar saobraćaja Mateo Salvini doveo u pitanjue obrazloženje za nastavak podrške.

Salvini je navodno doveo u pitanje skandal sa korupcijom povezan sa administracijom ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

Dekret o produžetku pomoći Ukrajini omogućava vladi da šalje vojnu pomoć bez traženja parlamentarnog odobrenje za svaku novu rundu vojnih isporuka.

Dekret koji je trenutno na snazi ističe krajem ove godine. Ukoliko vlada usvoji novi dekret, on bi stupio na snagu odmah, ali je potrebno i da ga u roku od 60 dana ratifikuje parlament.

Od početka rata u Ukrajini Italija je Ukrajini poslala 12 paketa vojne pomoći, uključujući PVO sistem SAMP/T.

(Tanjug)

