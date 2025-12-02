BLIŽI SMO MIRU VIŠE NEGO IKAD: Zelenski čeka signal iz Vašingtona
UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski priznao je da su pred Kijevom teške odluke, ali da smatra da je postizanje mira jako blizu, prenosi TASS.
- Pre svega, želim da kažem da jednostavnih odluka neće biti - izjavio je Zelenski na zajedničkom brifingu sa irskim premijerom Miholom Martinom.
On je dodao da će Ukrajina "čekati odgovarajuće signale" od SAD nakon pregovora u Moskvi koji će se danas obaviti.
- Mislim da će od tih signala zavisiti naši dalji koraci. Ti koraci će se menjati tokom današnjeg dana - istakao je Zelenski.
- Sada smo bliže nego ikad uspostavljanju mira - poručio je Zelenski.
On je naveo da sve zavisi od današnjih pregovora i da je spreman za sastanak sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.
- Trenutno postoji 20 tačaka koje su pripremljene u Ženevi i dorađene na Floridi - izjavio je Zelenski i dodao da pojedine elemente "još treba doraditi".
Ukrajinska delegacija se u nedelju sastala sa predstavnicima Trampove administracije na Floridi kako bi razmatrali Trampov mirovni plan. Kako su preneli zapadni mediji, jedna od dominantnih tema bilo je pitanje teritorija. Nakon sastanka, državni sekretar Marko Rubio izjavio je da su pregovori sa Ukrajincima bili produktivni, ali da ima još dosta posla.
On je naglasio da će Rusija imati centralnu ulogu u svakom sporazumu o okončanju sukoba sa Ukrajinom, ocenjujući mirovne pregovore kao delikatne i komplikovane.
Tim povodom, u Moskvu je danas stigao specijalni izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof koji se sastaje sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, kako bi razmotrili američke predloge za mirno rešenje sukoba u Ukrajini.
(RT Balkan)
