JURIŠNI AVION SU-25 BIO JE GOTOVO BESKORISTAN U UKRAJINI: Severnokorejske nadogradnje su ga ponovo vratile u službu (VIDEO)
SEVERNA Koreja je predstavila novi tip krstareće rakete integrisane u svoje jurišne avione Su-25, koji su prvi put viđeni tokom proslave 80. godišnjice Korejskog narodnog vazduhoplovstva na aerodromu Kalma 28. novembra.
Raketa veoma podseća na nemačko-švedski Taurus KEPD 350 koji je koristila Južna Koreja, sa sličnim izloženim senzorom u nosu, i očekuje se da će revolucionisati mogućnosti flote Su-25. Korist aviona za blisku vazdušnu podršku poput Su-25 i njegovog američkog pandana A-10 sve se više dovodi u pitanje, jer je napredak u tehnologijama protivvazdušne odbrane kratkog dometa ograničio njihovu sposobnost da ostanu preživljivi kada lete malim brzinama i visinama blizu linija fronta, kako su i projektovani. Kao rezultat toga, iako i Rusija i Ukrajina koriste značajan broj aviona, on nije igrao nikakvu značajnu ulogu u trenutnim ratnim naporima nijedne strane.
Nova konfiguracija za Su-25 izgleda da integriše slojeviti paket naoružanja, a pored nosača dve nove krstareće rakete, svaki takođe nosi dva trostruka lansera napunjena ili kompaktnim precizno vođenim klizećim bombama ili raketama vazduh-zemlja kratkog dometa sličnim američkim Helfajer-ima. Ovaj arsenal ukazuje na to da su Su-25 opremljeni da mogu da dejstvuju na mete i na velikim i na srednjim daljinama, bez potrebe za dejstvom u blizini neprijateljskih snaga. Jedna infracrvena raketa vazduh-vazduh kratkog dometa je takođe vidljiva na svakom vrhu krila, pružajući odbrambenu sposobnost vazduh-vazduh, kao i efikasnu mogućnost protiv dronova, što bi takođe moglo biti neprocenjivo za suzbijanje protivničkih helikoptera. Ova domaća unapređenja čine severnokorejske Su-25 daleko najsposobnijim viđenim bilo gde u svetu, i potencijalno jedinim sa održivim mogućnostima za moderna bojišta u eri kada se ovi avioni sve više potiskuju.
Severnokorejski odbrambeni sektor je razvio brzo rastući asortiman naprednog oružja lansiranog iz vazduha, što je pomoglo da se njena zastarela flota borbenog vazduhoplovstva održi donekle održivom. Ovi programi su dopunili značajan napredak u mogućnostima balističkih, krstarećih i zemlja-vazduh raketa baziranih na kopnu, koji su revolucionisali odbrambene sposobnosti zemlje tokom poslednje decenije. Razvoj sistema protivvazdušne odbrane dugog dometa Pjonge-6, koji se smatra pandanom ruskom S-400, značajno je smanjio pritisak na lovačku flotu zemlje. Napredni programi raketa lansiranih sa zemlje pružili su snažnu tehnološku osnovu za razvoj slično naprednih raketa lansiranih iz vazduha, a očekuje se da će nova krstareća raketa Su-25 koristiti mnoge iste tehnologije kao i arsenal krstarećih raketa lansiranih sa zemlje.
Korejsko narodno vazduhoplovstvo je prvi put dobilo aktivno radarski vođene rakete vazduh-vazduh u maju 2025. godine, koje su viđene integrisane u eskadrilu MiG-29 i testirane, zamenjujući njihove relativno zastarele poluaktivne vođene rakete R-27 koje je isporučio Sovjet. Ovaj tip rakete je prvi put predstavljen na Nacionalnoj izložbi razvoja odbrane „Samoodbrana 2021“ u oktobru 2021. godine i potencijalno bi mogao biti integrisan u ruske lovce MiG-23ML i MiG-21bis. Izvoz severnokorejske vojne opreme u Rusiju vredne desetine milijardi dolara od 2022. godine povećao je mogućnost da će zemlja uskoro moći da postepeno ukine starije tipove lovaca i dobije nove avione iz Rusije, moguće uključujući i dodatne Su-25 koji se mogu modernizovati u zemlji. Takođe se pojavila mogućnost da Severna Koreja ponudi svoj novi paket naoružanja za Su-25 Rusiji i drugim stranim klijentima poput Belorusije i Irana kako bi značajno poboljšala mogućnosti sopstvenih flota.
militarywatchmagazine.com
