JURIŠNI AVION SU-25 BIO JE GOTOVO BESKORISTAN U UKRAJINI: Severnokorejske nadogradnje su ga ponovo vratile u službu (VIDEO)

SEVERNA Koreja je predstavila novi tip krstareće rakete integrisane u svoje jurišne avione Su-25, koji su prvi put viđeni tokom proslave 80. godišnjice Korejskog narodnog vazduhoplovstva na aerodromu Kalma 28. novembra.

Foto printskrin militarywatchmagazine.com

Raketa veoma podseća na nemačko-švedski Taurus KEPD 350 koji je koristila Južna Koreja, sa sličnim izloženim senzorom u nosu, i očekuje se da će revolucionisati mogućnosti flote Su-25. Korist aviona za blisku vazdušnu podršku poput Su-25 i njegovog američkog pandana A-10 sve se više dovodi u pitanje, jer je napredak u tehnologijama protivvazdušne odbrane kratkog dometa ograničio njihovu sposobnost da ostanu preživljivi kada lete malim brzinama i visinama blizu linija fronta, kako su i projektovani. Kao rezultat toga, iako i Rusija i Ukrajina koriste značajan broj aviona, on nije igrao nikakvu značajnu ulogu u trenutnim ratnim naporima nijedne strane.



Nova konfiguracija za Su-25 izgleda da integriše slojeviti paket naoružanja, a pored nosača dve nove krstareće rakete, svaki takođe nosi dva trostruka lansera napunjena ili kompaktnim precizno vođenim klizećim bombama ili raketama vazduh-zemlja kratkog dometa sličnim američkim Helfajer-ima. Ovaj arsenal ukazuje na to da su Su-25 opremljeni da mogu da dejstvuju na mete i na velikim i na srednjim daljinama, bez potrebe za dejstvom u blizini neprijateljskih snaga. Jedna infracrvena raketa vazduh-vazduh kratkog dometa je takođe vidljiva na svakom vrhu krila, pružajući odbrambenu sposobnost vazduh-vazduh, kao i efikasnu mogućnost protiv dronova, što bi takođe moglo biti neprocenjivo za suzbijanje protivničkih helikoptera. Ova domaća unapređenja čine severnokorejske Su-25 daleko najsposobnijim viđenim bilo gde u svetu, i potencijalno jedinim sa održivim mogućnostima za moderna bojišta u eri kada se ovi avioni sve više potiskuju.Korejsko narodno vazduhoplovstvo je prvi put dobilo aktivno radarski vođene rakete vazduh-vazduh u maju 2025. godine, koje su viđene integrisane u eskadrilu MiG-29 i testirane, zamenjujući njihove relativno zastarele poluaktivne vođene rakete R-27 koje je isporučio Sovjet. Ovaj tip rakete je prvi put predstavljen na Nacionalnoj izložbi razvoja odbrane „Samoodbrana 2021“ u oktobru 2021. godine i potencijalno bi mogao biti integrisan u ruske lovce MiG-23ML i MiG-21bis. Izvoz severnokorejske vojne opreme u Rusiju vredne desetine milijardi dolara od 2022. godine povećao je mogućnost da će zemlja uskoro moći da postepeno ukine starije tipove lovaca i dobije nove avione iz Rusije, moguće uključujući i dodatne Su-25 koji se mogu modernizovati u zemlji. Takođe se pojavila mogućnost da Severna Koreja ponudi svoj novi paket naoružanja za Su-25 Rusiji i drugim stranim klijentima poput Belorusije i Irana kako bi značajno poboljšala mogućnosti sopstvenih flota.

militarywatchmagazine.com

