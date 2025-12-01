JEDNU STVAR I DALJE VEŠTO KRIJU: Bela kuća objavila rezultate Trampove magnetne rezonance (VIDEO)

PORTPAROLKA Bele kuće Kerolajn Livit izjavila je da je nedavno sprovedena magnetna rezonanca predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa bila "preventivne" prirode.

Dodala je i da Tramp ima dobro kardiovaskularno zdravlje i da je sprovedena jer

Tramp je podvrgnut magnetnoj rezonanciji tokom medicinske evaluacije u oktobru, ali nije otkrio svrhu postupka u to vreme, navodi Rojters.

Američki predsednik danas je izjavio da je spreman da objavi rezultate magnetne rezonance (MRI) koju je uradio, naglasivši da su nalazi "savršeni", a da je test kognitivnih sposobnosti prošao sa odličnim ocenama.

- Ako želite da ih objavim, objaviću", rekao je Tramp novinarima tokom povratka iz Floride u Vašington - prenosi NBC.

Američki predsednik je dodao da "nema pojma" koji je deo tela bio sniman.

- To je samo MRI. Koji deo tela? Ne mozak, uradio sam kognitivni test i 'pokidao' sam ga - rekao je Tramp.

Njegov komentar usledio je nakon izjave demokratskog guvernera Minesote Tima Valca, koji je za NBC ocenio da Tramp "fizički slabi" i doveo u pitanje njegovu "mentalnu sposobnost", pozvavši ga da objavi rezultate MRI pregleda.

Istovremeno, tokom razgovora sa novinarima u avionu, Tramp je primećen sa flasterom u boji kože na desnoj ruci, navde mediji.

Tramp (79) je ranije potvrdio da je 10. oktobra uradio MRI u medicinskom centru "Volter Rid", ali ni on ni Bela kuća nisu precizirali koji je deo tela pregledan.

Pregled je opisan kao deo njegovog "polugodišnjeg fizičkog pregleda", nakon prvog pregleda ove godine u aprilu.

U izveštaju Bele kuće navedeno je da je oktobarski pregled bio "kontrolni pregled“ koji je obuhvatio "napredno snimanje, laboratorijske analize i preventivne zdravstvene procene", ali bez objavljivanja rezultata MRI pregleda.

