JEDNU STVAR I DALJE VEŠTO KRIJU: Bela kuća objavila rezultate Trampove magnetne rezonance (VIDEO)
PORTPAROLKA Bele kuće Kerolajn Livit izjavila je da je nedavno sprovedena magnetna rezonanca predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa bila "preventivne" prirode.
Dodala je i da Tramp ima dobro kardiovaskularno zdravlje i da je sprovedena jer
Tramp je podvrgnut magnetnoj rezonanciji tokom medicinske evaluacije u oktobru, ali nije otkrio svrhu postupka u to vreme, navodi Rojters.
Američki predsednik danas je izjavio da je spreman da objavi rezultate magnetne rezonance (MRI) koju je uradio, naglasivši da su nalazi "savršeni", a da je test kognitivnih sposobnosti prošao sa odličnim ocenama.
- Ako želite da ih objavim, objaviću", rekao je Tramp novinarima tokom povratka iz Floride u Vašington - prenosi NBC.
Američki predsednik je dodao da "nema pojma" koji je deo tela bio sniman.
- To je samo MRI. Koji deo tela? Ne mozak, uradio sam kognitivni test i 'pokidao' sam ga - rekao je Tramp.
Njegov komentar usledio je nakon izjave demokratskog guvernera Minesote Tima Valca, koji je za NBC ocenio da Tramp "fizički slabi" i doveo u pitanje njegovu "mentalnu sposobnost", pozvavši ga da objavi rezultate MRI pregleda.
Istovremeno, tokom razgovora sa novinarima u avionu, Tramp je primećen sa flasterom u boji kože na desnoj ruci, navde mediji.
Tramp (79) je ranije potvrdio da je 10. oktobra uradio MRI u medicinskom centru "Volter Rid", ali ni on ni Bela kuća nisu precizirali koji je deo tela pregledan.
Pregled je opisan kao deo njegovog "polugodišnjeg fizičkog pregleda", nakon prvog pregleda ove godine u aprilu.
U izveštaju Bele kuće navedeno je da je oktobarski pregled bio "kontrolni pregled“ koji je obuhvatio "napredno snimanje, laboratorijske analize i preventivne zdravstvene procene", ali bez objavljivanja rezultata MRI pregleda.
(Telegraf)
BONUS VIDEO - S-400 NA CRVENOM TRGU: Novosti snimile ponos ruske armije
Preporučujemo
MERC UPOZORAVA: Neće biti diktiranog mira u Ukrajini
01. 12. 2025. u 17:56
TRAMP SAZVAO HITAN SASTANAK: Raste pritisak zbog Venecuele
01. 12. 2025. u 16:54
TRAMPOV MIROVNI PLAN OSUĐEN NA PROPAST? "Putin nema razloga da stane"
01. 12. 2025. u 18:48
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
Komentari (0)