ZAVRŠEN SASTANAK MAKRONA I ZELENSKOG: U razgovor se uključilo još nekoliko evropskih lidera i drugih zvaničnika - ovo su bile glavne teme
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je danas na svom Telegram kanalu da su glavne teme razgovora sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom u Parizu bile bezbednosne garancije za Ukrajinu i kraj rata.
- Razgovor sa Emanuelom je trajao nekoliko sati. Uspeli smo da procenimo mnogo detalja. Najviše pažnje je posvećeno pregovorima o okončanju rata i bezbednosnim garancijama - navodi se u objavi Zelenskog, prenosi Ukrinform.
Ukrajinski predsednik je naglasio da mir mora da bude pouzdan, da rat mora da se završi što je pre moguće i istakao je da "danas mnogo toga zavisi od aktivnosti svakog lidera".
- Imali smo veoma produktivnu diskusiju o ključnim prioritetima sa našim evropskim prijateljima. Format je zaista koristan — značajan deo Evrope zajedno — i u velikoj meri pomaže Evropi da brani naše zajedničke interese. Ukrajina, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Nemačka, Poljska, Italija, Danska, Norveška, Holandija, Finska, Evropska komisija, Evropski savet i generalni sekretar NATO-a.
Razgovarali smo o suštini razgovora ukrajinske delegacije sa američkom stranom na Floridi. Pripremamo sastanke u Evropi. Delimo stav da rat mora biti doveden do pravednog kraja. Važno je postići napredak u razvoju bezbednosnih garancija i dugoročne osnove za našu otpornost — i za Ukrajinu i za Evropu. Nastavićemo našu koordinaciju. Hvala svima na podršci - napisao je Zelenski na svom profilu na X-u.
Jelisejska palata je saopštila ranije danas da su Emanuel Makron i Volodimir Zelenski razgovarali sa nekoliko lidera, uključujući Kira Starmera, Antonija Koštu, Ursulu fon der Lajen, Marka Rutea i drugim šefovima država ili vlada.
U saopštenju se navodi da su Zelenski i Makron takođe razgovarali sa Stivom Vitkofom, američkim izaslanikom i Rustemom Umijerovim, bivšim ukrajinskim ministrom odbrane koji je sada zadužen za pregovore, preneo je portal BFMTV.
U objavi na Telegramu Zelenski je poručio da je zahvaljujući aktivnoj diplomatiji sasvim moguće da se u narednim danima finalizuju korakaci kojima bi se utvrdilo "kako dostojanstveno okončati rat".
(BFMTV/Alo)
