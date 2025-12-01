GRADONAČELNIK IDE U ZATVOR: Tajno snimao političkog protivnika sa muškom prostitutkom
Gradonačelnik Sent Etjena Gael Perdrio (53) moraće u zatvor.
Perdrio je osuđen u aferi "seks-tejp" na četiri godine zatvora i godinu uslovno, što je izazvalo veliko zanimanje javnosti. Sud ga je takođe osudio na pet godina zabrane da bude biran. Kažnjen je i sa 50.000 evra globe. Predsednica suda je prilikom izricanja kazne istakla da narodni izabranici moraju da daju primer.
Prvi čovek Sent Etjena će ići na odsluženje zatvorske kazne, kao što je to nedavno bio slučaj s bivšim predsednikom Nikolom Sarkozijem, bez obzira na žalbu koju će podneti. Očekuje se da uskoro krene s odsluženjem.
Gael Perdrio je u prvostepenom postupku proglašen krivim da je ucenjivao svog protivnika na izborima sa intimnim snimcima. Posle odluke suda bio je vidno utučen.
- Potpuno sam nevin za ono što me optužuju. Ova odluka je krajnje neshvatljiva. Zatražio sam od mojih advokata da podnesu žalbu za ono što smatram neverovatnom nepravdom – kazao je Perdrio pred kamerama.
Krivično delo za koje je kažnjen izršneo je početkom 2015. godine, kada je protiv svog bivšeg prvog pomoćnika Žila Artiga organizovao snimanje, protiv njegovog znanja, sa muškarcem koji se prostituisao u hotelskoj sobi. Artig je poznat po svojim jakim religioznim shvatanjima i protivio se istopolnim brakovima. Pod pretnjom da će snimak biti objavljen, bio je primoran da se primiri u politčkoj borbi.
- Laknulo mi je. Završila se jedna etapa. Sud je uzeo u ozbir činjenice i izrekao kazne koje su na visini onoga što smo moja porodica i ja preživeli – kazao je Artig posle presude.
Tokom istrage troje ljudi iz gradonačelnikove okoline priznali su da su učestvovali u ovoj zaveri.
