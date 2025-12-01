MAKRON U KINI OD 3. DO 5. DECEMBRA: Ovo su detalji posete
FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron boraviće u zvaničnoj poseti Kini od 3. do 5. decembra na poziv kineskog predsednika Si Đinpinga, saopštio je danas portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine.
Jelisejska palata saopštila je pre nekoliko dana da će Makron tokom posete Kini od 3. do 5. decembra posetiti Peking i Čengdu u Sečuanu, preneo je "Figaro".
U saopštenju se navodi da će Makron i Si razgovarati o ključnim ekonomskim i diplomatskim pitanjima između dve zemlje.
Ističe se da će Makron tokom posete Kini slediti agendu saradnje i ravnoteže u ekonomskim i trgovinskim pitanjima, što će biti glavno pitanje za francusko predsedavanje G7 2026. godine.
- Ovom prilikom, biće razmotreni glavni izazovi strateškog partnerstva između Francuske i Kine, kao i nekoliko važnih međunarodnih pitanja i oblasti saradnje radi rešavanja globalnih izazova našeg vremena - navodi se u saopštenju.
U Čengduu, u centralnoj Kini, nalazi se centar za zaštitu životinja gde je prošle nedelje vraćen jedini par džinovskih pandi koji je ranije bio smešten u Francuskoj u Zoološkom vrtu Boval u Loar-e-Šeru.
Kineska ambasada u Parizu obećala je da će u Francusku stići nove džinovske pande.
Makron je prethodni put posetio Kinu u aprilu 2023. godine, dok je Si posetio Francusku u maju 2024. godine.
(Tanjug)
