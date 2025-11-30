"OVO NIJE SAMO PITANJE OKONČANJA RATA" Rubio: Pregovori put ka tome da Ukrajina bude suverena, nezavisna i prosperitetna
MIROVNI pregovori između američkih i ukrajinskih zvaničnika biće put ka tome da zemlja postane "suverena, nezavisna i prosperitetna", izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio.
Govoreći na početku dugo očekivanih pregovora na Floridi, Rubio je rekao da očekuje da će razgovori doneti veći napredak ka sporazumu kojim bi se okončao skoro četvorogodišnji rat.
"Ovo nije samo pitanje okončanja rata. Ovo je pitanje okončanja rata na način koji stvara mehanizam i put napred koji će im omogućiti da budu nezavisni i suvereni, da nikada više ne budu imali rat i da stvore ogroman prosperitet za svoj narod“, rekao je Rubio.
Ukazao je da se ovde ne radi samo o mirovnim sporazumima.
"Radi se o stvaranju puta koji će Ukrajinu ostaviti suverenom, nezavisnom i prosperitetnom. Očekujemo da ćemo danas postići još veći napredak", poručio je Rubio.
(Skaj njuz)
Preporučujemo
UMEROV ZAHVALAN TRAMPU: Razgovaramo o bezbednosti i budućnosti Ukrajine
30. 11. 2025. u 17:21
UKRAJINSKI PUKOVNIK: Hitno nam trebaju PVO rakete ili nam sleduje...
30. 11. 2025. u 16:33
PESKOV OTKRIO DATUM: Kada će se sastati Putin i Vitkof
30. 11. 2025. u 15:31
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
NA TRGU ZA DOČEK NOVE GODINE Objavljeno koliko će grad platiti Merlinu za koncert u "najluđoj noći"
Većina pevača doček Nove godine provodi radno jer je ovo svojevrsna prilika da zarade ogromne honorare, koji su neretko i po nekoliko puta veći u odnosu na standardne.
29. 11. 2025. u 17:35
Komentari (0)