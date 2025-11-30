"OVO NIJE SAMO PITANJE OKONČANJA RATA" Rubio: Pregovori put ka tome da Ukrajina bude suverena, nezavisna i prosperitetna

MIROVNI pregovori između američkih i ukrajinskih zvaničnika biće put ka tome da zemlja postane "suverena, nezavisna i prosperitetna", izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio.

Govoreći na početku dugo očekivanih pregovora na Floridi, Rubio je rekao da očekuje da će razgovori doneti veći napredak ka sporazumu kojim bi se okončao skoro četvorogodišnji rat.

"Ovo nije samo pitanje okončanja rata. Ovo je pitanje okončanja rata na način koji stvara mehanizam i put napred koji će im omogućiti da budu nezavisni i suvereni, da nikada više ne budu imali rat i da stvore ogroman prosperitet za svoj narod“, rekao je Rubio.

Ukazao je da se ovde ne radi samo o mirovnim sporazumima.

"Radi se o stvaranju puta koji će Ukrajinu ostaviti suverenom, nezavisnom i prosperitetnom. Očekujemo da ćemo danas postići još veći napredak", poručio je Rubio.

