MOŽE LI TRAMP DA POMOGNE KANONSKOJ CRKVI U UKRAJINI? Prvi korak učinjen, zaustavljanje progona sveštenstva ušlo u mirovni plan

PRE nego što se u medijima pojavio nacrt teksta američkog predloga za raspravu mirovnog dogovora o završetku rata u Ukrajini, Bela kuća je prvi put organizovala razgovor na temu progona monaha i vernika kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve.

Mitropolit Onufrije, Foto Arhiva

Predstavnica američkih vlasti Sara Rodžers srela se sa delegacijom pravoslavnih crkava i advokata koji zastupaju Ukrajinsku pravoslavnu crkvu i razgovarala o velikim problemima koje imaju oni koji pripadaju kanonskoj crkvi jer ih proganjaju i vređaju nazivajući ih moskovskim špijunima.

U delegaciji koja je razgovarala sa Rodžersovom iz Uprave za verska pitanja Bele kuće bili su predstavnici Ruske pravoslavne crkve za inostranstvo, Pravoslavne crkve Amerike, kao i episkop vašingtonsko-njujorški i istočno-američki Srpske pravoslavne crkve Irinej (Dobrijević). U delegaciji je bio i američki advokat Robert Amsterdam koji zastupa kanonsku Ukrajinsku pravoslavnu crkvu.

Foto predsednička administracija Ukrajine

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov tvrdi da su Tramp i njegovi saradnici bili začuđeni kada im je Putin na Aljasci ispričao da Zelenski i njegove vlasti maltretiraju i progone sveštenike i vernike samo zato što žele da sačuvaju svoju kanonsku crkvu i neće da pređu na stranu raskolnika.Sastanak sa Rodžersovom je bio svojevrsno iznenađenje jer je upravo u prvom predsedničkom mandatu Donalda Trampa ukrajinski šef države Petar Porošenko osnovao raskolničku Pravoslavnu crkvu Ukrajine. Tadašnji američki državni sekretar Majk Pompeo i njegovi ljudi pravili su pritisak na vaseljenskog patrijarha Vartolomeja da prizna raskolnike.

PISMO VENSU I RUBIJU U BELOJ kući ne mogu da kažu da nisu ranije znali za progon sveštenika i vernika kanonske crkve u Ukrajini. Početkom godine sveštenici UPC u Černovickoj oblasti obratili su se rukovodstvu SAD i potpredsedniku Džej Di Vensu sa molbom da ne dopuste otimanje hramova. Slično pismo je dobio i državni sekretar Marko Rubio. Njih dvojicu su zamolili da intervenišu da ih primi američka ambasadorka Brižit Brink. Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski je u intervjuima koje je davao američkim novinarima tvrdio kako uopšte nema progona kanonske crkve i da je sve to ruska propaganda. Međutim, američki advokat Robert Amsterdam je napravio temeljnu analizu iz koje se vidi da se prvi put u poslednjih pedeset godina za američki novac, koji kao pomoć dobija ukrajinsko rukovodstvo, uništava jedna velika hrišćanska crkva. U toj analizi detaljno objašnjava kako se uz saglasnost vlasti fizički napadaju monasi i vernici i otimaju hramovi kanonske crkve.

Panika je sada uhvatila ne samo ukrajinske raskolnike već i rukovodstvo Carigradske patrijaršije koje je direktno učestvovalo u stvaranju nove crkve. Vaseljenski patrijarh Vartolomej je pod pritiskom bivše predsedničke administracije i lično tadašnjeg državnog sekretara Majka Pompea pomogao da raskolnici dobiju legitimitet. Za to je prošle godine Pompeo u Kijevu dobio najviše odlikovanje ukrajinskih raskolnika a patrijarh Vartolomej im je dao krnji tomos, tj. lažnu samostalnost.

Sada se nameće pitanje hoće li zaista i može li predsednik Tramp da zaustavi progon sveštenika i hoće li im se vratiti prava koja su imali do izbijanja rata. U tom progonu vlasti u Kijevu su oduzele ukrajinsko državljanstvo mitropolitu kanonske crkve Onufriju (Berezovskom) jer je imao i rusko državljanstvo. U isto vreme veliki broj ukrajinskih političara i biznismena ima strano državljanstvo, najčešće izraelsko. Bivši ministar odbrane a sada sekretar Saveta bezbednosti Ukrajine Rustem Umerov ima i američko državljanstvo zbog čega nije dobio agreman da postane ambasador Ukrajine u SAD.

Foto Arhiva

Učesnici razgovora sa Sarom Rodžers su zadovoljni što su saslušani i što je u predlogu za mirovni dogovor precizirano da mora prestati progon vernika kanonske crkve. Neosporno je da su ukrajinske vlasti organizovale najveći progon u novijoj istoriji monaha i vernika kanonske UPC i to su znali na Zapadu ali su se pravili da ništa ne vide i ne čuju. Uostalom, Zapadu je i bio cilj da Ukrajinu potpuno odvoji od Rusije. Puni naziv te crkve do rata je bio Ukrajinska pravoslavna crkva Moskovskog patrijarhata ali su zbog pritisaka vlasti u maju 2022. morali da iz naziva izbace "dodatak" kako bi dokazali da su samostalni i da ne zavise od Moskve.

Vrhovna rada tj. parlament je 23. septembra 2024. donela zakon koji daje mogućnost vlastima da ukine crkvu koja ima vezu sa "centralom" u inostranstvu. Kanonskoj crvi je dat rok od devet meseci da prekine sve odnose sa Moskovskom patrijaršijom. Međutim, to se ne odnosi na katoličku crkvu Ukrajine kao i grkokatolike čiji poglavar sedi u Vatikanu. Jasno je da Zelenski i družina nisu hteli da se zameraju rimskom papi.

Uprkos progonima i hapšenjima kanonska crkva i dalje ima najviše vernika. Međutim, sve je veći broj sveštenika protiv kojih ukrajinske vlasti podižu optužnice zbog tobožnjih špijunskih veza sa Moskvom. Česti su pretresi episkopa i sveštenstva a u hramovima traže dokaze za lojalnost Moskvi. Dovoljno je da se pronađe neka knjiga štampana u Rusiji da se sveštenstvo optuži za saradnju sa "neprijateljskom Rusijom". Stotine hramova kanonske crkve silom su preoteti.

PRAZNI RASKOLNIČKI HRAMOVI DA velika većina vernika ne želi da ide u hramove koje su preoteli raskolnici vidi se po tome što su oni gotovo prazni čak i u vreme velikih crkvenih praznika. I rukovodstvo raskolničke crkve se žali da nema dovoljno sveštenika za sve hramove. Lobista raskolničke crkve Aleksandar Sagan koji je inače profesor na Institutu filozofije u Kijevu priznaje da će biti potrebne decenije da vernici koji su dolazili u hramove kanonske crkve počnu redovno da dolaze i u raskolničke.

Od februara 2022. do sada protiv sveštenika kanonske pravoslavne crkve pokrenuto je 208 krivičnih prijava od kojih je 40 sveštenika osuđeno zatvorskim kaznama. Čak 27 mitropolita i arhiepiskopa optuženo je za saradnju sa Rusijom, a njih 19 je lišeno ukrajinskog državljanstva. Da bi se osvetili nelojalnim sveštenicima, šalju ih na front.

Posle susreta pravoslavnih sveštenika u Beloj kući, kao i objavljenog teksta predloga američkog mirovnog plana vratila se nada da će svet saznati za nečuveni progon sveštenstva u Ukrajini. Međutim, veliki je broj skeptika koji ističu da će biti i dalje mnogo problema jer su ukrajinske vlasti uspele da raskolnike proglase kao jedinu legitimnu pravoslavnu crkvu.