PESKOV OTKRIO DATUM: Kada će se sastati Putin i Vitkof

ŠEF ruske države Vladimir Putin sastaće sa specijalnim izaslanikom SAD Stivom Vitkofom pre svoje državne posete Indiji, potvrdio je u emisiji "Moskva. Kremlj. Putin" portparol ruskog lidera Dmitrij Peskov, prenosi TASS.

Foto: Profimedia

Kako je rekao, predsednik Rusije Vladimir Putin će u posetu primiti specijalnog Trampovog izaslanika do 4. ili 5. decembra.

Ruski novinar Pavel Zarubin je pitao portparola Kremlja da li je dolazak Vitkofa moguć u ponedeljak, utorak ili sredu, ako ruski lider u četvrtak putuje u Indiju.

-Metodom dedukcije ste tačno pogodili, rekao je Peskov.

Ranije je snajavljeno da bi Vitkof trebalo da dođe u Moskvu na pregovore o mirovnom sporazumu u Ukrajini. Portparol Kremlja ranije je izjavio da Rusija u ovoj fazi pregovore vodi samo sa SAD, ne i sa Evropskom unijom.

-Za nas je najvažnija stvar Trampova mirovna misija i napori njegovih saveznika, koje sada preduzimaju. Mi se pripremamo upravo za te kontakte, rekao je Peskov na Prvom kanalu.

Ukrajinska delegacija trebalo bi da se danas sastane sa predstavnicima Trampove administracije na Floridi.

Ruski predsednik Vladimir Putin je nakon samita u Biškeku rekao novinarima da su nakon pregovora u Ženevi između Ukrajine i Sjedinjenih Država, oni međusobno odlučili da svih 28 tačaka treba podeliti na četiri komponente.

Moskvi je sve preneto i generalno se slaže da se ovo može koristiti kao osnova za budući sporazum.

(rt.rs)

